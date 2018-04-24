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Актеры «Мстителей» показали эксклюзивное видео с Камбербэтчем и Дауни-младшим
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Актеры «Мстителей» показали эксклюзивное видео с Камбербэтчем и Дауни-младшим 

Газета.Ru 1 час назад
Актеры Роберт Дауни-младший, Том Холланд, Зои Салдана, Пол Беттани и Пом Клементьефф собрались на передаче Джимми Киммела на канале ABC в преддверии мировой премьеры фильма «Мстители: Война бесконечности», пишет The Hollywood Reporter.
Несмотря на то, что ведущий пытался вытянуть из актеров спойлеры к предстоящему фильму, они отказались раскрывать интригу сюжета. Зои Салдана, в свою очередь, не стала рассказывать о сиквеле «Аватара» Джеймса Кэмерона, где она снимается и который выйдет на экраны в 2020 году.
Однако звезды супергеройского фильма смогли показать редкие кадры, которые не вошли в трейлеры картины. В видеоролике можно увидеть, как Железный Человек (Дауни-младший), Халк (Марк Руффало) и Доктор Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч) готовятся противостоять вселенскому злу.
"Мстители: Война бесконечности" режиссеров Энтони и Джо Руссо выйдут в широкий российский прокат уже 3 мая. Ранее «Мстители» вошли в список самых ожидаемых премьер весны и лета.
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