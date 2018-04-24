Продолжение фильма «Джуманджи: Зов джунглей» получило дату премьеры

Премьера фильма о виртуальных приключениях в джунглях намечена на декабрь 2019 года.

"Ставлю на то, что мы увидим Дуэйна Джонсона в кинотеатрах снова в декабре 2019 года. Не горю желанием отдавать все эти кинозалы «Звездным войнам»!", — пошутил Ротман.

"Джуманджи: Зов джунглей" стала одной из самых успешных лент Sony, собрав мировую кассу в $956 млн в 2017 году.

Также на киноконвенте студия Sony представила первый полный трейлер фильма о противнике Человека-Паука «Веном».