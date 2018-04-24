«Точка невозврата»

Жанр: триллер, драма

Год: 2018

Сценарий: Тони Гилрой

Оператор: Бьёрн Чарпентье

Фильм снимался в марокканском городе Танжере. Первоначально фильм в российском прокате должен был иметь название «На острие». Премьера фильма состоялась на престижном кинофестивале Sundance. Встретили его прохладно: создателей критиковали за эксплуатацию стереотипов об арабах и слишком «белый» актерский состав. Автор сценария Тони Гилрой вдохновлялся произведениями на шпионскую тематику писателя Джона ле Карре. Из-за серии крупных терактов по всему миру в марте-апреле 2017 года прокат фильма решено было отложить на год.

Трейлер фильма «Точка невозврата»: https://www.youtube.com/watch?v=USXMusKzJUI Кадры из фильма «Точка невозврата»:

Кадр из фильма «Точка невозврата»

Кадр из фильма «Точка невозврата»

Кадр из фильма «Точка невозврата»

Кадр из фильма «Точка невозврата»

Кадр из фильма «Точка невозврата»