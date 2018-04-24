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«Точка невозврата»
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«Точка невозврата» 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: триллер, драма
Год: 2018
Страна: США  Режиссер: Брэд Андерсон
Сценарий: Тони Гилрой
Оператор: Бьёрн Чарпентье
Кто снимался в фильме «Точка невозврата»: Розамунд Пайк, Джон Хэмм, Марк Пеллегрино, Дин Норрис, Шей Уигэм, Дуглас Ходж, Джонатан Койн, Лейла Бехти, Кейт Флитвуд, Алон Абутбул Сюжет фильма «Точка невозврата» Американский дипломат Мейсон Скайлз решает оставить должность после трагической смерти его семьи от рук террористов в 1972 году во время Ливанской войны. Спустя десять лет на него выходит оперативник ЦРУ Сэнди Кроудер, работающая под прикрытием, и предлагает Мейсону выступить переговорщиком с террористами, удерживающими в Бейруте его старого друга и коллегу. Узнав, что речь идет о группировке, ответственной за убийство его родных, бывший дипломат соглашается на задание в надежде поквитаться и за свою семью. Интересные факты о фильме «Точка невозврата»:
Фильм снимался в марокканском городе Танжере. Первоначально фильм в российском прокате должен был иметь название «На острие». Премьера фильма состоялась на престижном кинофестивале Sundance. Встретили его прохладно: создателей критиковали за эксплуатацию стереотипов об арабах и слишком «белый» актерский состав. Автор сценария Тони Гилрой вдохновлялся произведениями на шпионскую тематику писателя Джона ле Карре. Из-за серии крупных терактов по всему миру в марте-апреле 2017 года прокат фильма решено было отложить на год.
Трейлер фильма «Точка невозврата»: https://www.youtube.com/watch?v=USXMusKzJUI Кадры из фильма «Точка невозврата»:
Кадр из фильма «Точка невозврата»
Кадр из фильма «Точка невозврата»
Кадр из фильма «Точка невозврата»
Кадр из фильма «Точка невозврата»
Кадр из фильма «Точка невозврата»
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