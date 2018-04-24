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Современный кинокомплекс появится на Преображенке
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Современный кинокомплекс появится на Преображенке 

Управа района Преображенское 2 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
Пять кинозалов и супермаркет появятся в реконструированном кинотеатре «Янтарь».
По сути, бывший кинотеатр станет культурным центром. Там можно будет посмотреть фильм, сделать покупки и отдохнуть.
Информационный портал Стройкомплекса со ссылкой на председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова сообщает, что после реконструкции кинотеатр 1964-го года полностью преобразится. В нем появятся пять залов, в которых можно будет посмотреть фильмы, в том числе и в 3D. Каждый из залов будет рассчитан на 102 человек. Залы оборудуют акустическими системами, звуковыми процессорами и усилителями мощности.
Кроме того, в центре появится супермаркет с мини-пекарней, рестораны и кафе. Создадут помещения для проведения лекций и мастер-классов. Территорию вокруг кинотеатра благоустроят.
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