Современный кинокомплекс появится на Преображенке

Пять кинозалов и супермаркет появятся в реконструированном кинотеатре «Янтарь».

По сути, бывший кинотеатр станет культурным центром. Там можно будет посмотреть фильм, сделать покупки и отдохнуть.

Информационный портал Стройкомплекса со ссылкой на председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова сообщает, что после реконструкции кинотеатр 1964-го года полностью преобразится. В нем появятся пять залов, в которых можно будет посмотреть фильмы, в том числе и в 3D. Каждый из залов будет рассчитан на 102 человек. Залы оборудуют акустическими системами, звуковыми процессорами и усилителями мощности.

Кроме того, в центре появится супермаркет с мини-пекарней, рестораны и кафе. Создадут помещения для проведения лекций и мастер-классов. Территорию вокруг кинотеатра благоустроят.