Эпизод новых «Мстителей» выложили в сеть до премьеры фильма

Эксклюзивные кадры еще не вышедшего в прокат фильма из франшизы «Мстители» представили в эфире американского телешоу. Ролик также опубликован на YouTube-канале Jimmy Kimmel Live.

Зрителям демонстрируют, как Железный человек (Роберт Дауни-мл.), Халк ( Марк Руффало ) и Доктор Стрэндж ( Бенедикт Камбербэтч ) готовятся к появлению нового противника — суперзлодея Таноса. Он стремится собрать Камни Бесконечности (древние артефакты невероятной силы) и получить возможность менять реальность по своему усмотрению. Группе супергероев предстоит в очередной раз спасти мир.

Фильм «Мстители: Война бесконечности» выйдет в российский прокат 3 мая 2018 года. Он станет третьим в цикле после лент «Мстители» и «Мстители: Эра Альтрона», каждый из которых собирал в мировом прокате более миллиарда долларов. Пользователи уже назвали его самой ожидаемой премьерой года.

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