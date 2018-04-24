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Эпизод новых «Мстителей» выложили в сеть до премьеры фильма
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Эпизод новых «Мстителей» выложили в сеть до премьеры фильма 

Мир24 2 часа назад
Эксклюзивные кадры еще не вышедшего в прокат фильма из франшизы «Мстители» представили в эфире американского телешоу. Ролик также опубликован на YouTube-канале Jimmy Kimmel Live.
Зрителям демонстрируют, как Железный человек (Роберт Дауни-мл.), Халк (Марк Руффало) и Доктор Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч) готовятся к появлению нового противника — суперзлодея Таноса. Он стремится собрать Камни Бесконечности (древние артефакты невероятной силы) и получить возможность менять реальность по своему усмотрению. Группе супергероев предстоит в очередной раз спасти мир.
Фильм «Мстители: Война бесконечности» выйдет в российский прокат 3 мая 2018 года. Он станет третьим в цикле после лент «Мстители» и «Мстители: Эра Альтрона», каждый из которых собирал в мировом прокате более миллиарда долларов. Пользователи уже назвали его самой ожидаемой премьерой года.
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