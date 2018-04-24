Смешарики отправляются в путешествие во времени

В прокат выходит третья полнометражная лента о приключениях шарообразных персонажей — смешариков. Полюбившиеся зрителям Крош, Ежик, Бараш, Лосяш, Пин, Копатыч, Совунья, Кар-Карыч и Нюша будут путешествовать во времени, где им придется приспособиться к новым условиям. В преддверии премьеры мультфильма «Смешарики. Дежавю» (2018) Киноафиша решила вспомнить, чем же занимались персонажи в предыдущих частях франшизы.

Напомним: все полнометражные фильмы о смешариках являются приквелами: то есть, действие в мультфильмах происходит до событий, происходивших в сериале.

Мультфильм «Смешарики. Начало» (2011) стал первым полным метром в киновселенной «Смешариков». Картина рассказывает о приключениях смешариков в городе. Крош с Ежиком провалились в зыбучие пески и нашли там телевизор. Вернувшись с домой, друзья начали смотреть телевизонное «Шоу Люсьена», в котором супергерой борется со злодеем Доктором Калигари. Друзья приняли увиденное за чистую монету и поехали в город, чтобы противостоять Калигари. Даже Бараш, отказавшийся участвовать в глупой затее, присоединился к своим товарищам. Вместе друзья покинули свою страну и оказались в мегаполисе. Там смешариков поджидали сюрпризы и новые знакомства. Не будем раскрывать детали сюжета, только напомним: в первой части к смешарикам присоединились персонажи Пин и Копатыч.

Кадр из фильма «Смешарики. Начало»

В мультфильме «Смешарики. Начало» (2011) часто используются отсылки к другим произведениям и культурным явлениям. Вы заметите цветок из фильма «Леон», не пропустите «Титаник», Дарта Вейдера и Штурмовика. Наверняка вспомните, о чем шла речь в картине «Кабинет доктора Калигари». Создатели мультфильма постарались сделать ленту интересной и детям, и их родителям.

Во втором фильме — «Смешарики. Легенда о Золотом Драконе» (2016) — Лосяш придумал прибор «Улучшайзер». Робкий Бараш, проигравший друзьям в компьютерную игру, захотел чуточку изменить свой характер с помощью чудо-агрегата. Пин соорудил самолет, и смешарики отправились на научную конференцию, чтобы поддержать Лосяша. По случайности Бараш поменялся телом с проползавшей мимо гусеницей — конечно же, никто этого происшествия не заметил.

Кадр из фильма «Смешарики. Легенда о Золотом Драконе»

Смешарики спрятали гусеницу в банку. В пути самолет сломался, а компания застряла в таинственных джунглях Южной Америки. После аварии банка приплыла к местным туземцам. Дикари приняли ее за таинственного «Золотого Дракона», который, согласно легенде, должен спасти их племя от бед. Что ж, непростая ситуация! Друзьям предстоит вернуть Бараша. Конечно же, дружба и смекалка снова победят!

Главным героем третьей части киновселенной — мультфильма «Смешарики. Дежавю» (2018) станет Крош. Крош — порядочный и изобретательный друг. На день рождения Копатыча он заказал настоящее путешествие во времени для всей компании. Но как это обычно бывает, что-то пошло не так. Смешарики вынуждены будут совершить настоящее путешествие во времени. Зрителям предстоит мультипликационный исторический экскурс от мезозоя до дикого запада. Герои будут адаптироваться к каждой эпохе, чтобы выжить.

Кадр из фильма «Смешарики. Дежавю»

Виновник безобразия — Крош — встретит своего антипода по имени Шорк. Оба похожи друг на друга, только Шорк выглядит постарше. Крош и Шорк будут собирать остальных смешариков по разным эпохам. В мультфильме «Смешарики. Дежавю» появятся новые персонажи: главным злодеем мультфильма станет агент «Дежавю» Крот. До чего же неприятный тип! Крот готов пойти по головам, чтобы добиться своей цели. В подчинении у Крота находится трио Грингос — исполнительные, глуповатые и кровожадные персонажи. Очевидно, создатели мультфильма постарались, чтобы зрителям не пришлось скучать!

Мультипликационный фильм «Смешарики. Дежавю» выходит в прокат 26 апреля 2018 года.