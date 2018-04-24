Гвинет Пэлтроу в мини и Скарлетт Йоханcсон в «серебре» пришли на кинопремьеру 

Вчера в Калифорнии прошла премьера фильма «Мстители: Война бесконечности» от киностудии Marvel. На мероприятии присутствовали почти все исполнители главных ролей. Скарлетт Йоханссон пришла со своим возлюбленным Колином Жостом. Для светского выхода актриса выбрала серебристое платье без бретелей. Гвинет Пэлтроу блеснула на дорожке в миниатюрном бежевом платье и босоножках на шпильке. Удивительно, но Брэд Фэлчак компанию своей невесте не составил.
Не обошлось на премьере и без мужской половины. Перед фотографами в тот вечер позировали Крис Хемсворт, Марк Руффало, Брэдли Купер, Бенедикт Камбербатч и другие.
По сюжету новой части, Мстителям предстоит столкнуться с новой угрозой, которая на этот раз возникает из космоса и носит название Танос. Межгалактический тиран преследует цель собрать все шесть Камней Бесконечности — артефакты невероятной силы, с помощью которых можно менять реальность по своему желанию. Всё, с чем Мстители сталкивались ранее, вело к этому моменту — судьба Земли никогда ещё не была столь неопределённой. Ходят слухи, что для Крис Эванс, известный как Капитан Америка, хочет расторгнуть контракт с Marvel Studios. Последним для него проектом станет четвертый фильм «Мстителей», который выйдет на экраны в 2019 году.
Скарлетт Йоханcсон
Скарлетт Йоханcсон
Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу
Скарлетт Йоханссон с Колином Жостом
Крис Хемсворт
Крис Хемсворт
Марк Руффало
Бенедикт Камбербатч
Вин Дизель
Брэдли Купер
Гвинет Пэлтроу
Зои Салдана
Летишиа Райт