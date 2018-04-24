«Плата за страх»

Жанр: триллер, драма, приключения

Год: 1952

Страна: Франция, Италия

Режиссер: Анри-Жорж Клузо

Сценарий: Жорж Арно, Анри-Жорж Клузо, Жером Жероними

Оператор: Арман Тирар

Кто снимался в фильме «Плата за страх»: Ив Монтан Шарль Ванель , Фолько Люлли, Петер ван Эйк, Вера Клузо , Уильям Таббс, Дарио Морено, Йо Дест, Антонио Чента, Луиш ди Лима Сюжет фильма «Плата за страх» Четверо случайных знакомых, волею судьбы оказавшихся в Гватемале без денег, а значит, и без шансов выбраться оттуда, хватаются за единственный шанс. Им нужно доставить два грузовика груженных нитроглицерином на нефтяное месторождение. Там произошла катастрофа с человеческими жертвами — взорвалась одна из буровых установок, и потушить возникший пожар можно только направленным взрывом с помощью нитроглицерина. Смельчакам за 2000 долларов предстоит везти мощнейшую взрывчатку 300 км по бездорожью. Малейший толчок, — и они взлетят на воздух. Липкий, гнетущий страх — то, что объединяет четверых мужчин, решивших рискнуть. Интересные факты о фильме «Плата за страх»:

Фильм снят по мотивам одноименного романа Жоржа Арно. Картина стала одной из первых в истории, превращенной из черно-белой в цветную. Эксперимент по расцвечиванию состоялся в конце 1980-х годов. Картина снималась во Франции, на юге страны. Для съемочных нужд неподалеку от Марселя было построено фальшивое кладбище. Оно существует до сих пор.

Трейлер фильма «Плата за страх»: https://www.youtube.com/watch?v=K4FqRRc7muk