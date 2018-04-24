Жанр: триллер, драма, приключения
Год: 1952
Страна: Франция, Италия
Режиссер: Анри-Жорж Клузо
Сценарий: Жорж Арно, Анри-Жорж Клузо, Жером Жероними
Оператор: Арман Тирар
Кто снимался в фильме «Плата за страх»: Ив Монтан, Шарль Ванель, Фолько Люлли, Петер ван Эйк, Вера Клузо, Уильям Таббс, Дарио Морено, Йо Дест, Антонио Чента, Луиш ди Лима Сюжет фильма «Плата за страх» Четверо случайных знакомых, волею судьбы оказавшихся в Гватемале без денег, а значит, и без шансов выбраться оттуда, хватаются за единственный шанс. Им нужно доставить два грузовика груженных нитроглицерином на нефтяное месторождение. Там произошла катастрофа с человеческими жертвами — взорвалась одна из буровых установок, и потушить возникший пожар можно только направленным взрывом с помощью нитроглицерина. Смельчакам за 2000 долларов предстоит везти мощнейшую взрывчатку 300 км по бездорожью. Малейший толчок, — и они взлетят на воздух. Липкий, гнетущий страх — то, что объединяет четверых мужчин, решивших рискнуть. Интересные факты о фильме «Плата за страх»:
Фильм снят по мотивам одноименного романа Жоржа Арно. Картина стала одной из первых в истории, превращенной из черно-белой в цветную. Эксперимент по расцвечиванию состоялся в конце 1980-х годов. Картина снималась во Франции, на юге страны. Для съемочных нужд неподалеку от Марселя было построено фальшивое кладбище. Оно существует до сих пор.
Трейлер фильма «Плата за страх»: https://www.youtube.com/watch?v=K4FqRRc7muk