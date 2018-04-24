«Оскар»-2019 пройдет 24 февраля

Казалось бы, всего-то полтора месяца назад мы обсуждали победителей «Оскара»-2018, а Киноакадемия, между тем, определилась с датами «Оскара» следующего — в 2019 году, как стало известно сегодня, церемония пройдет 24 февраля.

Непосредственная процедура отбора тех, кто будет претендовать на «Оскар»-2019, начнется 7 января следующего года, а завершится уже через неделю — 14 января. Полный список номинантов на «Оскар»-2019 объявят 22 января.

После этого нам останется лишь дожидаться непосредственно церемонии и следить за прогнозами, а у членов Киноакадемии начнется самая «веселая» пора — определение будущих победителей. Этот финальный раунд голосования откроется 12 февраля и завершится 19 февраля.