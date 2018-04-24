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«Оскар»-2019 пройдет 24 февраля
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«Оскар»-2019 пройдет 24 февраля 

Попкорн News 1 час назад
Казалось бы, всего-то полтора месяца назад мы обсуждали победителей «Оскара»-2018, а Киноакадемия, между тем, определилась с датами «Оскара» следующего — в 2019 году, как стало известно сегодня, церемония пройдет 24 февраля.
Непосредственная процедура отбора тех, кто будет претендовать на «Оскар»-2019, начнется 7 января следующего года, а завершится уже через неделю — 14 января. Полный список номинантов на «Оскар»-2019 объявят 22 января.
После этого нам останется лишь дожидаться непосредственно церемонии и следить за прогнозами, а у членов Киноакадемии начнется самая «веселая» пора — определение будущих победителей. Этот финальный раунд голосования откроется 12 февраля и завершится 19 февраля.
Напомним, юбилейный, 90-й по счету «Оскар» наградил «Форму воды» как лучший фильм, Гильермо дель Торо как лучшего режиссера, Фрэнсис МакДорманд как лучшую актрису и Гэри Олдмана как лучшего актера. попкорнnews
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