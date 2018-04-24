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Александр Миндадзе снимет Михаила Барышникова в картине о танго и любви
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Александр Миндадзе снимет Михаила Барышникова в картине о танго и любви 

Собака 56 минут назад
Фото: Собака
Советский и российский режиссер Александр Миндадзе («Милый Ханс, дорогой Пётр», «Магнитные бури») снимет одного из величайших танцовщиков балета Михаила Барышникова в своей новой картине под рабочим названием «Паркет», сообщает портал «Кинопоиск».
Сюжет фильма разворачивается вокруг танго-клуба, на паркете которого встречаются смертельно больной мужчина (на его роль Миндадзе планирует утвердить Барышникова) и его бывшая возлюбленная, которую он не видел целых 25 лет. Между героями снова вспыхивают чувства, которые постепенно трансформируются в любовный треугольник.
Картина станет первой мелодрамой в фильмографии Миндадзе, а в качестве продюсеров выступят братья Дарденн — всемирно известный дуэт, лауреаты премии «Сезар» и «Золотой пальмовой ветви» в Каннах.
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