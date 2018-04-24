Настасья Кински не готова стать гражданкой РФ, несмотря на русские корни

МОСКВА, 24 апреля. / ТАСС /. Немецкая актриса Настасья Кински не готова последовать примеру многих западных «звезд», в том числе Жерара Депардье , и просить о российском гражданстве, несмотря на русские корни. Об этом актриса, вошедшая в жюри Московского международного кинофестиваля (ММКФ), сказала во вторник ТАСС.

Отвечая на вопрос, нет ли у нее планов получить российское гражданство, Настасья Кински ответила отрицательно. «Я никогда не думала об этом, потому что просто приезжаю сюда, так что нет», — сказала актриса. Она добавила, что очень много путешествует. «Я изъездила весь мир, — сообщила Кински. — Можно сказать, я гражданин мира. Я наполовину немка, наполовину полячка и немного русская».

Настасья Кински дебютировала в кино в 14 лет, снявшись в картине Вима Вендерса «Ложное движение» (1975). Известность актрисе принесла картина «Тэсс» (1979) режиссера Романа Полански . За эту роль она была удостоена «Золотого глобуса» и получила номинацию на премию «Сезар».

Русская тема в творчестве Кински вновь возникла в 1989 году, когда на Каннском кинофестивале состоялась премьера экранизации тургеневских «Вешних вод» Ежи Сколимовского, где Кински исполнила роль Марии Полозовой.