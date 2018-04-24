Настасья Кински не готова стать гражданкой РФ, несмотря на русские корни 

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Немецкая актриса Настасья Кински не готова последовать примеру многих западных «звезд», в том числе Жерара Депардье, и просить о российском гражданстве, несмотря на русские корни. Об этом актриса, вошедшая в жюри Московского международного кинофестиваля (ММКФ), сказала во вторник ТАСС.
Отвечая на вопрос, нет ли у нее планов получить российское гражданство, Настасья Кински ответила отрицательно. «Я никогда не думала об этом, потому что просто приезжаю сюда, так что нет», — сказала актриса. Она добавила, что очень много путешествует. «Я изъездила весь мир, — сообщила Кински. — Можно сказать, я гражданин мира. Я наполовину немка, наполовину полячка и немного русская».
Настасья Кински дебютировала в кино в 14 лет, снявшись в картине Вима Вендерса «Ложное движение» (1975). Известность актрисе принесла картина «Тэсс» (1979) режиссера Романа Полански. За эту роль она была удостоена «Золотого глобуса» и получила номинацию на премию «Сезар».
Кински снималась у Фрэнсиса Форда Копполы, Пола Шредера, Тони Ричардсона. Вместе с Рудольфом Нуриевым и Харви Кейтелем играла у Джеймса Тобака в фильме «На виду» (1983), с Жераром Депардье и Викторией Абриль — в «Луне в сточной канаве» Жан-Жака Бенекса, а с Джоном Сэвэджем — «Любовниках Марии» Андрея Кончаловского, экранизации «Реки Потудани» Андрея Платонова.
Русская тема в творчестве Кински вновь возникла в 1989 году, когда на Каннском кинофестивале состоялась премьера экранизации тургеневских «Вешних вод» Ежи Сколимовского, где Кински исполнила роль Марии Полозовой.
Год спустя там же была представлена ее работа в фильме Паоло и Витторио Тавиани «И свет во тьме светит», экранизации «Отца Сергия» Льва Толстого. В 1991 году Настасья Кински сыграла Наташу Ихменеву в русской экранизации «Униженных и оскорбленных» Достоевского, где ее партнером стал Никита Михалков.