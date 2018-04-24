Юные жители Коптева открыли для себя мир кинематографа

На дне открытых дверей в Образовательном центре Музея кино побывали ученики шестых и седьмых классов школы №1576 Коптева. Ребята не только познакомились с историей кинематографа, но и посетили творческие мастер-классы.

— Подростки узнали больше о различных кинопрофессиях, увидели этот удивительный мир совсем с другой стороны, — уточнил представитель школы. — На мастер-классах они попробовали себя в роли сценаристов, художников по костюмам, режиссеров, звукорежиссеров, кинорежиссеров. А также поработали в группе «Властелин youtube» и узнали, кто такие влогеры.

Ребята и педагоги признались, что рекомендуют к посещению образовательный центр Музея кино, чтобы по-настоящему прочувствовать атмосферу киноискусства. (ео)