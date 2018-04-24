Детское кино покажут в «Вымпеле»

Очередной бесплатный кинопоказ для детей пройдет в кинотеатре «Вымпел» на улице Коминтерна, 8 в ближайшую среду, 25 апреля. Зрителям предложат просмотреть картину «Король-олень» — экранизацию итальянской сказки Карло Гоцци

Юные зрители оценят сюжет сказки: переполох в царстве Дерамо устроит волшебник, умеющий отличать правду от лжи. А взрослые смогут по-новому взглянуть на волшебную сказку, в которой есть ироничные диалоги, интересная сценическая пластика, иного музыки и забавных песен.

Начало в 14.00. Вход свободный. (иб)