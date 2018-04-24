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Детское кино покажут в «Вымпеле»
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Детское кино покажут в «Вымпеле» 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Очередной бесплатный кинопоказ для детей пройдет в кинотеатре «Вымпел» на улице Коминтерна, 8 в ближайшую среду, 25 апреля. Зрителям предложат просмотреть картину «Король-олень» — экранизацию итальянской сказки Карло Гоцци.
Юные зрители оценят сюжет сказки: переполох в царстве Дерамо устроит волшебник, умеющий отличать правду от лжи. А взрослые смогут по-новому взглянуть на волшебную сказку, в которой есть ироничные диалоги, интересная сценическая пластика, иного музыки и забавных песен.
Кстати, в картине снимались звезды отечественного кинематографа: Юрий Яковлев, Сергей Юрский, Валентина Малявина, Олег Ефремов, Елена Соловей, Олег Табаков.
Начало в 14.00. Вход свободный. (иб)
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