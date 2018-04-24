Соседи идут в бой 

28 апреля в 20:45 на телеканале «Россия 1» стартует сериал «Соседи». Это лирическая комедия.
Представляет ее Андрей Тартаков, генеральный продюсер компании «Мостелефильм»:
— Фабула основана на бытовом конфликте двух абсолютно разных по социальному положению семейных пар. Думаю, нашим телезрителям близок подобный сюжет, многие из нас не раз бывали в похожих ситуациях. Жанр фильма — лирическая комедия.
Помимо юмора, в нем будет много любовных линий: роман детей двух воюющих соседей, ревность Ольги Кораблевой к мужу, попытки местной «красавицы» Клавы обустроить свою личную жизнь.
Это история про людей, которые любят друг друга, даже находясь в состоянии войны. Все переплетено любовью и гаммой сопутствующих ей чувств.
В Апатитах идут съемки сериала-комедии «Полярный-17» с Михаилом Пореченковым в главной роли.
Он играет бандюгана Витю, который однажды забывает кодовое слово от счета, на котором лежит «общак». Что с ним сделают за это — понятно, и Витя «делает ноги», надеясь в далеком городке Полярный отсидеться. А там царят нравы 1990-х…
Кроме Пореченкова, в проекте участвуют Иван Охлобыстин и Роман Курцын.
Выход проекта пока запланирован уже на осень этого года.
Любовь. Надежда. Астана
И еще один сериал снимается на севере — в Мурманской области. Это «Любовь. Надежда. Астана». Новый сериал — совместный российско-казахский проект.
Одну из ролей в нем сыграет известный актер Александр Балуев (внизу на фото). Ради масштабных съемок в Заполярном даже перекрывали движение! Режиссерами четырехсерийного сериала выступили Иван Глубоков (Россия) и Олжас Ермекбаев (Казахстан). Фильм будет снят в жанре мелодрамы, но богато декорирован элементами мистики и фантастики.