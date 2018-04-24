Соседи идут в бой

28 апреля в 20:45 на телеканале «Россия 1» стартует сериал «Соседи». Это лирическая комедия.

Представляет ее Андрей Тартаков , генеральный продюсер компании «Мостелефильм»:

— Фабула основана на бытовом конфликте двух абсолютно разных по социальному положению семейных пар. Думаю, нашим телезрителям близок подобный сюжет, многие из нас не раз бывали в похожих ситуациях. Жанр фильма — лирическая комедия.

Помимо юмора, в нем будет много любовных линий: роман детей двух воюющих соседей, ревность Ольги Кораблевой к мужу, попытки местной «красавицы» Клавы обустроить свою личную жизнь.

Это история про людей, которые любят друг друга, даже находясь в состоянии войны. Все переплетено любовью и гаммой сопутствующих ей чувств.

В Апатитах идут съемки сериала-комедии «Полярный-17» с Михаилом Пореченковым в главной роли.

Он играет бандюгана Витю, который однажды забывает кодовое слово от счета, на котором лежит «общак». Что с ним сделают за это — понятно, и Витя «делает ноги», надеясь в далеком городке Полярный отсидеться. А там царят нравы 1990-х…

Выход проекта пока запланирован уже на осень этого года.

Любовь. Надежда. Астана

И еще один сериал снимается на севере — в Мурманской области. Это «Любовь. Надежда. Астана». Новый сериал — совместный российско-казахский проект.