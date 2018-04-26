Актеры, повредившие психику на съемках

Актеры, которые едва не сошли с ума на съемках

Многим кажется, что в актерской профессии нет ничего сложного: выполняй требования режиссера на камеру и «свети лицом» на красных дорожках. Но как бы не так. Иногда ради роли знаменитостям приходится рисковать здоровьем, в том числе и психическим.

Джаред Лето — Джокер, «Отряд самоубийц»

Коллеги Джареда по фильму «Отряд самоубийц» рассказывали, что в определенный момент актер настолько вжился в роль, что они перестали его узнавать. Лето начал приносить на съемочную площадку странные предметы и презентовать их приятелям. Однажды даже притащил в павильон свиную голову! Согласитесь, странный реквизит.

Хит Леджер — Джокер, «Темный рыцарь»

Роль Джокера в свое время также едва не свела с ума Хита Леджера. Отец актера и вовсе считает, что в смерти его сына виноват его персонаж. Дело в том, что во время подготовки к съемкам Хит вел дневник, в котором делал пометки от лица своего героя. Говорят, в определенный момент он окончательно потерял связь с реальностью и превратился в Джокера. Верить в это или нет, решайте сами, но звучит пугающе, согласитесь.

Шарлиз Терон — Эйлин Уорнос, «Монстр»

В главной героине фильма «Монстр» сложно узнать эффектную блондинку Шарлиз Терон. Для этой роли актрисе пришлось набрать 15 килограммов, сбрить брови и фактически распрощаться с образом секс-символа своего поколения. Терон всерьез занялась изучением дела Эйлин Уорнос (прототипа ее героини), и эта история, несомненно, стала серьезным испытанием для ее психики.

Кейт Уинслет — Ханна Шмиц, «Чтец»

Уже по окончанию съемок в картине «Чтец» Кейт Уинслет призналась, что для выхода из роли ей понадобилось довольно много времени — несколько месяцев реабилитации. Зато зрители по достоинству оценили ее киноработу — лента собрала множество восторженных отзывов не только от поклонников Уинслет, но и от кинокритиков.

Шайя Лабаф — Бойд Свон, «Ярость»

Для того, чтобы максимально вжиться в роль Бойда Свона, Шайя Лабаф пошел на крайние меры: он месяц жил на военной базе и наблюдал за тем, как погибают люди. Более того, актер на протяжении всего этого времени не мылся, выбил себе зуб и изрезал все лицо. Думаем, без помощи психологов вернуться в нормальное состояние ему было невероятно тяжело.