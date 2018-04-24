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Минкультуры обратилось в ГП из-за не вернувших средства кинокомпаний
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Минкультуры обратилось в ГП из-за не вернувших средства кинокомпаний 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Министерство культуры РФ обратилось в прокуратуру с просьбой привлечь к ответственности ряд кинокомпаний по делу о возврате бюджетных средств, выделенных на производство фильмов, так как фильмы так и не были сняты, а деньги не возвращены ведомству, сообщает пресс-служба министерства во вторник.
"Министерство культуры Российской Федерации направило в Генеральную прокуратуру Российской Федерации запрос о проверке фактов по делу о возврате бюджетных средств, выделенных на кинопроизводство с последующим привлечением виновных лиц к ответственности", — говорится в сообщении.
По словам директора департамента кинематографии Минкультуры Ольги Любимовой, чьи слова приводятся в сообщении, министр культуры Владимир Мединский поручил департаменту провести полную ревизию проектов организаций, получивших поддержку в конкурсе игрового кино за последние годы.
"Пять кинокомпаний, получивших субсидии, так и не произвели фильмы. Соглашения с этими организациями были заключены в период с 2011 по 2014 годы, и на сегодняшний день они не вернули средства в федеральный бюджет и не оплатили штрафы, согласно судебному решению", — пояснила Любимова.
Сообщается, что соглашения о финансовой поддержке производства национальных фильмов были заключены с кинокомпаниями: ООО «Аркада Интертеймент» (фильм «Пёс рыжий»), ООО «Линия кино» студия Сергея Соловьева" (фильм «Елизавета и Клодиль»), ООО «Ин Моушн» (фильм «Обратная сторона Луны»), ГУП «Киностудия „Чеченфильм“ (фильм „Тоска“) и ООО „МВ Синема“ (фильм „Криминальный блюз для саксофона“).
Она также подчеркнула, что компании-должники и их учредители не смогут больше воспользоваться государственной поддержкой и принимать участие в конкурсах, проводимых Минкультуры. Любимова добавила, что со стороны министерства были предприняты необходимые меры по возврату денежных средств в федеральный бюджет, в том числе в судебном порядке. Однако, несмотря на наличие судебных решений, вынесенных арбитражным судом в пользу Минкультуры России и возбужденных в дальнейшем исполнительных производств, денежные средства взыскать не удалось.
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