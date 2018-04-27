Минкультуры России и Фонд кино намерены сотрудничать при взыскании задолженностей с кинокомпаний

Минкультуры России и Фонд кино будут взаимодействовать по вопросам взыскания задолженностей с недобросовестных кинокомпаний. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Фонд кино обратился в Минкультуры России с просьбой о взаимодействии по вопросам взыскания средств с недобросовестных кинокомпаний, которым были предоставлены денежные средства на производство фильмов», — говорится в сообщении.

Директор департамента кинематографии министерства культуры РФ Ольга Любимова уточнила, что по итогам проведенной совместно Минкультуры и Фондом кино ревизии было выявлено, что в период с 2013 по 2017 гг. шесть компаний не произвели фильмы, а производители семнадцати уже вышедших фильмов (15 компаний) не вернули денежные средства, предоставленные им на возвратной основе. В список не вошли организации кинематографии, которые не смогли в установленные договорами сроки осуществить возврат средств Фонду кино, но подписали мировые соглашения, в соответствии с которыми осуществляют погашение задолженностей.

«Однако, имеют место случаи, когда средства, предоставленные Фондом кино организациям кинематографии израсходованы, но производство не завершено. Фондом кино осуществлено взыскание средств в судебном порядке, однако решения суда организациями кинематографии до настоящего момента не исполнены», — отмечается в сообщении.

О. Любимова также подчеркнула, что организации, не отвечающие по своим обязательствам перед государством либо перед Фондом кино, не будут допущены к участию в конкурсах, проводимых Минкультуры и Фондом кино. Договоренность об обмене соответствующей информацией с Фондом кино достигнута, резюмировали в министерстве.