Минкультуры требует от кинокомпаний вернуть деньги за невыпущенные фильмы

Минкультуры РФ обратилось в Генпрокуратуру по делу о возврате бюджетных средств, выделенных на кинопроизводство компаниям, которые так и не выпустили фильмы, передает «Интерфакс» . Министерство также требует привлечения виновных лиц к ответственности.

Директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова сообщила, что таких кинокомпаний пять.

«Соглашения с этими организациями были заключены в период с 2011 по 2014 годы, и на сегодняшний день они не вернули средства в федеральный бюджет и не оплатили штрафы, согласно судебному решению», — рассказала Любимова.

По ее словам, министр культуры Владимир Мединский поручил департаменту провести полную ревизию проектов организаций кинематографии, получивших поддержку в конкурсе игрового кино за последние годы.

Любимова подчеркнула, что компании-должники и их учредители не смогут больше воспользоваться государственной поддержкой и принимать участие в конкурсах, проводимых Минкультуры.