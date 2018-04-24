Минкультуры требует от кинокомпаний вернуть деньги за невыпущенные фильмы 

Минкультуры РФ обратилось в Генпрокуратуру по делу о возврате бюджетных средств, выделенных на кинопроизводство компаниям, которые так и не выпустили фильмы, передает «Интерфакс». Министерство также требует привлечения виновных лиц к ответственности.
Директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова сообщила, что таких кинокомпаний пять.
«Соглашения с этими организациями были заключены в период с 2011 по 2014 годы, и на сегодняшний день они не вернули средства в федеральный бюджет и не оплатили штрафы, согласно судебному решению», — рассказала Любимова.
По ее словам, министр культуры Владимир Мединский поручил департаменту провести полную ревизию проектов организаций кинематографии, получивших поддержку в конкурсе игрового кино за последние годы.
Любимова подчеркнула, что компании-должники и их учредители не смогут больше воспользоваться государственной поддержкой и принимать участие в конкурсах, проводимых Минкультуры.
Соглашения о финансовой поддержке производства национальных фильмов были заключены с кинокомпаниями: ООО «Аркада Интертеймент» (фильм «Пёс рыжий»), ООО «Линия кино» студия Сергея Соловьева» (фильм «Елизавета и Клодиль»), ООО «Ин Моушн» (фильм «Обратная сторона Луны»), ГУП «Киностудия „Чеченфильм“ (фильм „Тоска“) и ООО „МВ Синема“ (фильм „Криминальный блюз для саксофона“).