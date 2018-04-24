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Артист Александр Балуев вспомнил о своей первой поездке в Крым
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Артист Александр Балуев вспомнил о своей первой поездке в Крым 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости Крым. Советский и российский актер театра и кино Александр Балуев впервые побывал в Крыму еще маленьким ребенком. На всю жизнь он запомнил вид моря и большую машину отца-военного. Об этом артист рассказал на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.
"У меня отец был военным. Я помню, у него была большая машина, и он возил нас с сестрой в Крым. Помню первую встречу с полуостровом: мы — дети, ночевали в машине, а когда я проснулся и открыл дверь — увидел море и песчаный пляж. Это воспоминание спросонья осталось у меня на всю жизнь", — признается Балуев.
При этом он рассказал, что за все детство ему ни разу не пришлось отдохнуть в «Артеке», потому что он был двоечником, а в лагерь ездили только «избранные» отличники.
В послужном списке советского и российского актера Александра Балуева более 100 киноролей и свыше 40 — на театральной сцене. Карьеру артиста он начал после учебы. Актер получил приглашение в труппы сразу нескольких театров. Однако предстоящая служба в армии подтолкнула юношу сделать выбор в пользу Театра Советской армии.
Первые роли в кино артист получил в 1981-1983 годах, но это были лишь краткие эпизоды. Взлет актерской карьеры пришелся на 1990 год. Актер прославился также и на Западе, сыграв в ряде известных кинокартин. Самые известные из фильмов с участием Балуева: «Ричард Львиное Сердце», «Турецкий гамбит», «Спецназ» и «Спецназ-2», «Мусульманин», «В августе 44-го» и «Три сестры».
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