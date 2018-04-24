Тест: угадайте советский фильм по одному кадру

Эпоха советского кинематографа — это золотой фонд отечественных фильмов. Самые лучшие, самые добрые и поучительные картины были сняты именно в этот период.

Сменилось уже не одно поколение, поменялся уклад и ритм жизни. Возможности кинематографа шагнули далеко вперед, но даже несмотря на то, что советские фильмы сняты давно, пересматривать их раз за разом приятно. Эти киноленты мы любим не за красоту и высокое качество картинки, а за ту теплоту, которую нам дарить рассказанная история.