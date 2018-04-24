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Премьера фильма «Мстители: Война бесконечности»: Йоханссон пришла с новым бойфрендом, а Купер — без Шейк
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Премьера фильма «Мстители: Война бесконечности»: Йоханссон пришла с новым бойфрендом, а Купер — без Шейк 

Passion.ru 51 минуту назад
Фото: Passion.ru
Фанаты фильмов о супергероях ликуют — вчера вечером в Голливуде прошла премьера ленты «Мстители: Война бесконечности». На красной дорожке яблоку было негде упасть: фотографам позировали Гвинет Пэлтроу, Роберт Дауни-младший, Том Хиддлстон, Элизабет Олсен, Зои Салдана и другие мировые знаменитости.
Скарлетт Йоханссон впервые решила взять с собой на светское мероприятие нового бойфренда Колина Джоста. Влюбленные с удовольствием обнимались перед фотокамерами и не могли оторвать друг от друга нежных взглядов.
А Брэдли Купер, напротив, не пригласил на премьеру невесту — российскую супермодель Ирину Шейк. Ходят слухи, что Ирина вновь беременна — возможно, именно поэтому она не составила возлюбленному компанию?
Фото: MARVEL
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