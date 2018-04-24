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Минкульт России просит Генпрокуратуру помочь вернуть деньги за кино, которое студии так и не сняли
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Минкульт России просит Генпрокуратуру помочь вернуть деньги за кино, которое студии так и не сняли 

Интересант 49 минут назад
В Генеральную прокуратуру РФ обратилось Министерство культуры России, чтобы привлечь к ответственности кинокомпании, которые получили бюджетные средства на съемку фильмов, но те так и не появились в прокате.
Речь идет о пяти кинокомпаниях, соглашения с которыми были заключены с 2011 по 2014 годы. Это ООО «Аркада Интертеймент» (фильм «Пес рыжий»), ООО «Линия кино» студия Сергея Соловьева («Елизавета и Клодиль»), ООО «Ин Моушн» («Обратная сторона Луны»), ГУП «Киностудия „Чеченфильм“ (»Тоска») и ООО «МВ Синема» («Криминальный блюз для саксофона»).
Эти компании и их учредители, как заявляет Минкульт РФ, не смогут больше воспользоваться государственной поддержкой и принимать участие в конкурсах, проводимых ведомством.
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