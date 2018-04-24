Вспомнить все: 15 звезд сериалов 90-х, на которых вы мечтали быть похожи

Модница Кэрри Брэдшоу , Рейчел из «Друзей» с ее неизменной «лесенкой», упрямая Милагрос или «зачарованная» Фиби Холливел — героиня какого сериала была вашим кумиром в 90-ые и красовалась на дневнике, тетрадках и наклейках? В специальной ностальгической подборке BeautyHack — главные персонажи самых любимых сериалов из детства.

Бренда, «Беверли-Хиллз, 90210»

На Бренду, героиню популярного сериала о «золотой молодежи» Лос-Анджелеса, многие хотели быть похожи — по крайней мере, пока другая героиня Келли не увела у нее главного красавчика теленовеллы Дилана. В любом случае, за подростковыми трудностями, первыми неловкими поцелуями и проблемами отцов и детей в 90-е следили все — а периодическое безрассудство и упрямство Бренды никого не оставило равнодушным.

Кэрри Брэдшоу, «Секс в большом городе»

Сейчас уже сложно поверить в то, что первая серия «Секса в большом городе» вышла еще в 98-ом году — история четырех подруг, пытающихся найти свою любовь в Нью-Йорке, до сих пор живет в наших сердцах. Кто-то хотел быть похожим на сдержанную Шарлотту, другие — на дерзкую Саманту, но большинство девушек, конечно, мечтало быть как Кэрри: сводить с ума политиков и бизнесменов, вести собственную колонку и удачно сочетать несочетаемые вещи.

Рейчел, «Друзья»

На протяжении всех десяти сезонов сериала мы видели, как Рейчел из избалованной капризной девушки превращается в успешную и уверенную в себе леди, но чтобы стать кумиром миллионов ей было достаточно одного появления в первой серии. Прическу сбежавшей невесты и тайной возлюбленной Росса Геллера многие до сих пор пытаются повторить — и чаще всего безуспешно.

Милагрос, «Дикий ангел»

Если вы тяготели к джинсовым комбинезонам и красным кепкам, а еще собирали все наклейки с Натальей Орейро , значит, «Дикий ангел» и вас не оставил равнодушной. За историей любви сироты Милли и богатого наследника Иво следили все, а свадьба в последней серии даже у скептиков вызвала скупую слезу. Самое обидное, что любимый сериал подростков в 90-х мог получить продолжение, если бы Факундо Арана (тот самый Иво) не отказался сниматься.

Дана Скалли, «Секретные материалы»

Пока в детстве все хотели быть актрисами и учителями, юные поклонницы «Секретных материалов» заявляли смело: «Хотим быть агентами ФБР ». Думаем, что «виновата» в этом Дана Скалли — рыжеволосая бестия, влюбившая в себя обаятельного Фокса Малдера. Сейчас в этой роли сложно представить кого-то кроме Джиллиан Андерсон , но актриса получила ее с трудом — для того, чтобы пройти кастинг, ей пришлось обмануть режиссера и добавить пару лет в паспорте.

Сабрина, «Сабрина — маленькая ведьма»

В 90-е только ленивые не мечтали стать ведьмой — казалось, еще пару серий любимого сериала, и магические способности обязательно проявятся. Сериал «Сабрина — маленькая ведьма» — как раз о самой обыкновенной шестнадцатилетней девушке, случайно узнавшей о том, что она ведьма. В каждой серии она постигает магическое искусство, ссорится и мирится со школьными друзьями и беседует с говорящим котом Салемом.

Никита, «Ее звали Никита»

Если успели забыть сюжет сериала, напоминаем: молодую девушку обвиняют в убийстве полицейского, приговаривают к пожизненному заключению, но вербуют в контртеррористическую организацию под названием Первый Отдел. Для всех знакомых она мертва, и теперь именно ей предстоит спасти тысячи людей от атак террористов. Никитой хотели стать девочки, тяготеющие к пистолетам с пластмассовыми пульками и игре в «ножички», но в душу она запала скорее парням.

Фиби Холливелл, «Зачарованные»

В этом сериале у каждой был свой кумир — кому-то нравилась Пайпер, кто-то мечтал быть похожим на Прю, но статистика показала: больше всего девочки хотели быть как Фиби. И в большинстве случаев из-за ее возлюбленного — Коула Тернера (он же — демон Бальтазар). В каждой серии сестры сражались с темными силами, колдовали над Книгой Таинств, а вечером встречались в любимом клубе «P3», потому что даже у ведьм должно оставаться время на личную жизнь.

Элен, «Элен и ребята»

Незамысловатая песня в титрах, романтические отношения между главными героями, закадровый смех и красивые французские рок-музыканты — что еще нужно для того, чтобы сериал стал популярным? На подруг-второкурсниц Элен, Кати и Джоанну хотели быть похожи подростки в начале 90-х, но сейчас их «сериальная» жизнь кажется нереалистичной — студенты социологического факультета в самом институте появляются только ради того, чтобы посидеть в кафе и обсудить, кто кому изменил.

Баффи Саммерс, «Баффи — истребительница вампиров»

Популярность Саре Мишель Геллар принесли роли в фильме «Жестокие игры» и сериале «Баффи — истребительница вампиров», но немногие знают, что ради роли в телешоу актрисе пришлось пройти девятнадцать кастингов. Баффи Саммерс — обычная девушка, случайно узнающая, что ей предстоит избавить мир от вампиров. Из плюсов: ощущение собственной значимости и отсутствие страха во время ночных прогулок. Из минусов: свое магическое предназначение надо постоянно скрывать от возлюбленного.

Си Джей Паркер, «Спасатели Малибу»

У сериала 11 сезонов и захватывающие события в каждой серии, но все, что запомнилось зрителям — это бегущая по пляжу Памела Андерсон в красном купальнике. Наверное, именно благодаря этой сцене сериал занесли в Книгу рекордов Гиннесса как телешоу с самой большой аудиторией в мире и даже сняли ремейк в прошлом году. В съемках полнометражного фильма приняла участие и та самая спасательница Си Джей Паркер — куда же без нее?

Иден Кепвелл, «Санта-Барбара»

«Санту-Барбару» можно по праву считать одним из самых популярных сериалов 90-ых, но сюжет уже наверняка никто не помнит — за происходящими событиями в 2137 сериях сложно быть уследить. Но что точно запомнилось, так это пышные светлые волосы Иден Кепвелл и ее всегда безупречный макияж — даже во время землетрясения.

Лиза, «Чудеса науки»

По сюжету этого молодежного сериала два неприметных подростка — Гарри и Уайт — из-за недостатка женского внимания решают создать идеальную киберженщину Лизу. Новый персонаж становится музой парней — девушка-джинн не только учит их уму-разуму, но и помогает отомстить сверстникам, которые над ними насмехались. Сейчас исполнительнице Ванессе Эйнджел 51 год и она по-прежнему снимается в сериалах, но для подростков из 90-ых она навсегда останется киберженщиной и новой прекрасной версией «Франкенштейна».

Мэг Каммингс, «Любовь и тайны Сансет-Бич»

Американскую мыльную оперу в России впервые показали в 1997 году — помните задушевную мелодию на саксофоне из заглавных титров? Сюжетная завязка начинается с главной героини — Мэг Каммингс, которая покидает Канзас из-за несчастливой любви и переезжает в Сансет-Бич. Потом все идет не по плану: кадры с великолепными морскими пейзажами переплетаются с жестокими убийствами, а любовные треугольники — с захватом заложников и даже подменой детей.

Мэдди Хейс, «Детективное агентство Лунный Свет»