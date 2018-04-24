Ольга Куриленко в дублированном трейлере триллера «Дыши во мгле»

Опубликован финальный постер и новый дублированный трейлер триллера «Дыши во мгле» с Ольгой Куриленко и Роменом Дюрисом в главных ролях.

После страшного землетрясения туман, убивающий все живое, окутывает Париж. Немногие из выживших поднимаются за чистым воздухом на крыши зданий: без связи, воды и еды они все еще надеются на помощь.

Анна и Мэттью пойдут на все, чтобы спасти свою дочь, но для этого им придется спуститься в гущу опасной мглы. ​

Фильм выйдет в российский прокат 26 апреля. А пока можно оценить захватывающий трейлер, который даст представление о том, что будет происходить на экране.