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Ольга Куриленко в дублированном трейлере триллера «Дыши во мгле»
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Ольга Куриленко в дублированном трейлере триллера «Дыши во мгле» 

Журнал ОК! 2 часа назад
Опубликован финальный постер и новый дублированный трейлер триллера «Дыши во мгле» с Ольгой Куриленко и Роменом Дюрисом в главных ролях.
После страшного землетрясения туман, убивающий все живое, окутывает Париж. Немногие из выживших поднимаются за чистым воздухом на крыши зданий: без связи, воды и еды они все еще надеются на помощь.
Анна и Мэттью пойдут на все, чтобы спасти свою дочь, но для этого им придется спуститься в гущу опасной мглы. ​
Фильм выйдет в российский прокат 26 апреля. А пока можно оценить захватывающий трейлер, который даст представление о том, что будет происходить на экране.
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