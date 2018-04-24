Стала известна дата следующего «Оскара»

Совсем недавно стихла буря обсуждений о победителях предыдущего "Оскара", но Киноакадемия уже готова назвать даты следующей церемонии вручения. Главное мероприятие индустрии фильмов состоится 24 февраля 2019 года.

Отбирать претендентов для борьбы за почетной награды почетное жюри начнет сразу после Нового года — 7 января. На это уйдет неделя, и 14 января отбор уже завершится. Полный список номинантов на "Оскар" будет оглашен 22 января. А заключительный этап голосования стартует 12 февраля и завершится 19 числа.