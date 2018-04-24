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Новый сезон областного проекта «Летний кинотеатр» откроется 18 мая
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Новый сезон областного проекта «Летний кинотеатр» откроется 18 мая 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В области будут открыты более 50 площадок.
Новый сезон областного проекта «Летний кинотеатр» официально откроется 18 мая. Первый показ состоится в парке «Фабричный пруд» в Реутове, передает «Радио 1».
Фильмом открытия проекта в этом году станет режиссерский дебют Данилы Козловского «Тренер».
В этом году новые площадки для летнего кинотеатра появятся в Солнечногорске, Серебряных Прудах, Талдоме, Чехове, Балашихе, Егорьевске, Красноармейске, Орехово-Зуеве и других населенных пунктах области.
Ожидается, что за лето бесплатные кинопоказы проекта посетят около 65 тысяч зрителей.
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