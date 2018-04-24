Новый сезон областного проекта «Летний кинотеатр» откроется 18 мая

В области будут открыты более 50 площадок.

Новый сезон областного проекта «Летний кинотеатр» официально откроется 18 мая. Первый показ состоится в парке «Фабричный пруд» в Реутове, передает «Радио 1».

Фильмом открытия проекта в этом году станет режиссерский дебют Данилы Козловского «Тренер».

В этом году новые площадки для летнего кинотеатра появятся в Солнечногорске, Серебряных Прудах, Талдоме, Чехове, Балашихе, Егорьевске, Красноармейске, Орехово-Зуеве и других населенных пунктах области.

Ожидается, что за лето бесплатные кинопоказы проекта посетят около 65 тысяч зрителей.