В Ростове-на-Дону состоялась премьера фильма «Собибор»

Картина приурочена к 75-ой годовщине восстания узников нацистского лагеря смерти.

Военную драму «Собибор» сегодня представили российскому зрителю. Премьера фильма, приуроченного к 75-ой годовщине восстания узников нацистского концлагеря, состоялась в родном городе главного героя Александра Печерского — Ростове-на-Дону. Там же открыли памятник организатору единственного успешного побега из лагеря смерти.

Картина — режиссерский дебют Константина Хабенского . Он же снялся и в главной роли — сыграл советского офицера Александра Печерского. В масштабных сценах фильма приняли участие свыше десяти тысяч актеров, при чем из разных стран.

Эта история основана на реальных событиях. О советском военнопленном Александре Печерском, который вместе с товарищами организовал единственный за всю историю второй мировой войны массовый побег из лагеря смерти «Собибор».

Из шестисот узников выжили не все. План захвата оружейного склада провалился, заключенные безоружными бежали под огнем автоматчиков, подрывались на минах, на остальных фашисты открыли охоту. Победу встретили около 50-ти человек. Именно благодаря им мир и узнал о существовании секретного лагеря смерти.

После войны Александр Печерский жил в тихом ростовском дворике. О своем подвиге он рассказывать не любил. Слишком тяжело давались воспоминания.

«Он об этом говорить не мог. Даже когда собирались, отмечали годовщину победы, ему как правило не давали слово. Потому что когда он вставал и начинал говорить, он начинал плакать. Просто навзрыд плакать», — рассказала корреспонденту «Звезды» внучка Александра Печерского Наталья Ладыченко.

До конца 80-х годов о подвиге Александра Ароновича почти никто не знал. Лишь в 16-м году указом Президента России Александр Печерский был посмертно награжден орденом Мужества. Спустя 75 лет после восстания бюст организатора побега Александра Печерского установили на родине бойца.