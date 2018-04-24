Хабенский: фильм «Собибор» рассчитан на умеющих чувствовать зрителей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апреля. / ТАСС /. Фильм «Собибор» о побеге узников из одноименного концлагеря рассчитан на зрителей, которые умеют чувствовать и сопереживать. Об этом сообщил во время пресс-конференции в Ростове-на-Дону перед всероссийской премьерой фильма режиссер картины Константин Хабенский.

"Я считаю, что наше кино рассчитано на зрителя, который умеет чувствовать, сопереживать, не боится проявления эмоций. А это зритель от 12 лет и больше", — сказал Хабенский.

По словам режиссера, с точки зрения персонажа это был собирательный образ. «Мне хотелось представить советского человека, который перерождается в человека,

которого волнуют люди, которые находятся рядом», — добавил режиссер.

Хабенский также уточнил, что он постарался сделать максимально честное кино. «Это не документальная история, художественная. Это мой взгляд на эту ситуацию», — говорит Хабенский.

Во вторник в Ростове пройдет всероссийская премьера «Собибора».

О фильме

Фильм «Собибор» рассказывает об одноименном концентрационном лагере, который действовал на территории оккупированной Польши, и о подвиге советского офицера Александра Печерского , который поднял в нем восстание.

Концентрационный лагерь «Собибор» действовал с мая 1942 по октябрь 1943 года. За это время там было уничтожено, по разным данным, от 150 тыс. до 250 тыс. евреев из Польши и других европейских стран. Лагерь прекратил существование после восстания узников, которое возглавил Александр Печерский.

В Ростове-на-Дону прошли детство и юность Печерского (семья переехала в этот город из украинского Кременчуга в 1915 году), туда же он вернулся после войны. Поэтому в этом городе решили организовать премьеру.

Мировая премьера фильма «Собибор» прошла в столице Польши Варшаве 23 апреля. На широкие экраны в Польше эта кинолента выйдет 11 мая, в российский кинопрокат — 3 мая.