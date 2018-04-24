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Спектакль по мотивам «Войны и мира» прошел в школе Лианозова
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Спектакль по мотивам «Войны и мира» прошел в школе Лианозова 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
В школе №1416 района Лианозово прошел спектакль Молодежного театра под руководством Вячеслава Спесивцева по мотивам романа-эпопеи «Война и мир». Как уточняется на сайте образовательного учреждения, актеры перевоплотились в героев Отечественной войны 1812 года, а в спектакле задействовали песни Высоцкого, с которым был лично знаком руководитель театра.
«Что можно показать за час, когда в романе четыре тома? Конечно, постановка рассчитана на зрителя, который прочел книгу, задача актеров — напомнить основные сюжетные ходы, что и удалось сделать. В главных ролях уже знакомые, полюбившиеся нам актеры: Дзыгар, Иванюк, Спесивцев, Кафиятуллин и другие. Зрители тоже оказались вовлечены в действие: передавали ящики со снарядами, бросали пушечные ядра в неприятеля», — уточняется на сайте школы.
Напомним, школа №1416 находится по адресу: Новгородская улица, дом 8. (вт)
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