Фильм по комедии Островского «Бешеные деньги» покажут в кинотеатре на Костякова 

К юбилею Юрия Яковлева в кинотеатре «Искра» на улице Костякова покажут художественный фильм «Бешеные деньги». Сеанс состоится 25 апреля. Об этом сообщила руководитель кинотеатра Ирина Овсянникова. Картину снял режиссер Евгений Матвеев по одноименной комедии Александра Островского в 1981 году.
— «Бешеные деньги» — история, в которой обличается приспособленчество дворянства: уверенные в своей привилегированности, представители этого класса готовы на любую хитрость и расчет, — пояснила Овсянникова.
Начало в 14.00. Вход свободный.
Адрес кинотеатра: ул. Костякова, д. 10. (мю)