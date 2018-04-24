Фильм по комедии Островского «Бешеные деньги» покажут в кинотеатре на Костякова

— «Бешеные деньги» — история, в которой обличается приспособленчество дворянства: уверенные в своей привилегированности, представители этого класса готовы на любую хитрость и расчет, — пояснила Овсянникова.

Начало в 14.00. Вход свободный.

Адрес кинотеатра: ул. Костякова, д. 10. (мю)