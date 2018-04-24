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Хан Соло, Дэдпул и Мстители: какие фильмы выйдут в мае этого года
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Хан Соло, Дэдпул и Мстители: какие фильмы выйдут в мае этого года 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Май — это не только предчувствие лета, парящее в воздухе, но и десятки новых фильмов, которые нужно увидеть. Киноафиша собрала список самых интересных картин, выходящих в прокат в мае этого года.
1. Мстители: Война бесконечности
режиссер Энтони и Джо Руссо, дата выхода — 3 мая  Однозначно самый ожидаемый фильм следующего месяца и один из самых желанных фильмов этого года — новая часть «Мстителей» — «Война бесконечности». Объяснять ничего не требуется: десятки голливудских звезд в главных ролях встретятся, чтобы побороться за нашу планету. И все это создано самой популярной и плодовитой киностудией мира — «Марвел». Не сомневаемся в грандиозном успехе свежего фильма киновселенной.
2. Собибор
режиссер Константин Хабенский, дата выхода 3 мая  Поддержать отечественного производителя в прокате так же можно уже с 3 мая, когда на экраны выйдет историческая драма «Собибор». Хороший знак: исполнитель главной роли — Константин Хабенский. Этот фильм так же стал полнометражным режиссерским дебютом актера. Картина повествует историю восстания в нацистском лагере смерти «Собибор» в 1943 году. Особенный интерес вызывают реальные факты, положенные в основу этого фильма.
3. Остров собак
режиссер Уэс Андерсон, дата выхода — 3 мая  Мастер изящных трагикомедий Уэс Андерсон снял новый мультфильм «Остров собак» — трогательну историю о спасении любимого питомца, отправленного властями на мусорный остров. Анимационный фильм уехал с Берлинского кинофестиваля этого года с премией за лучшую режиссерскую работу.
4. Красавица для чудовища
режиссер Хайфа Аль-Мансор, дата выхода — 10 мая  Любителям байопиков рекомендуем обратить внимание на историю создания романа «Франкенштейн», взятую за основу фильма «Красавица для чудовища». В роли писательницы Мэри Шелли не по годам талантливая актриса Эль Фаннинг, ее супруга — известного поэта Перси Шелли — воплотил на экране Дуглас Бут.
5. Такси-5  режиссер Франк Гастамбид, дата выхода — 10 мая  Через 11 лет после выхода четвертой части на экраны выходит «Такси-5». По сюжету — главному герою досталось знаменитое такси дяди, на нем ему придется разобраться с бандой итальянцев. Люк Бессон числится среди продюсеров нового фильма.
6. Анон
режиссер Эндрю Никкол, дата выхода — 10 мая  Режиссер фильма «Время» с Амандой Сейфрид вновь возвращается к жанру фантастики и зовет ту же актрису на главную роль. «Анон» — история о тоталитарном мире будущего, в котором, как неудивительно, есть место и для преступности.
7. Конченая
режиссер Войн Стайн, дата выхода — 17 мая  Слоган фильма «Конченая» должен был бы звучать как: «Больше Марго Робби!». Именно эта голливудская красотка сыграла в ленте Война Стойна настолько сложного персонажа, что кажется, что это несколько героев, сопровождающих зрителя в мир английского криминала.
8. Дэдпул-2  режиссер Дэвид Литч, дата выхода — 17 мая  Комментарии излишни, в нашем списке еще один из самых желанных фильмов 2018 года — вторая часть нашумевшего «Дэдпула». Первый фильм порадовал обилием юмора и получил высокие оценки критики. Новые приключения обещают быть не менее интересными.
9. Чудеса
режиссер Аличе Рорвахер, дата выхода — 31 мая  Поклонники авторского кино наконец-то получили возможность познакомиться с драмой Аличе Рорвахер «Чудеса», получившей гран-при жюри Каннского кинофестиваля аж в 2014 году. По сюжету — отец семьи старается уберечь своих дочерей от соблазнов современного мира, в то время как в их глубинку приезжает телезвезда со своим шоу «Страна чудес».
10. Хан Соло: Звездные войны, истории
режиссер Рон Ховард, дата выхода — 24 мая  Оскароносный режиссер «Игр разума» Рон Ховард снял спин-офф знаменитой саги «Звездные войны». Фильм расскажет историю Хана Соло и его напарника Чубакки. В главных ролях: Олден Эренрайк, Эмилия Кларк, Вуди Харрельсон, Дональд Гловер и другие.
11. Красный воробей
режиссер Френсис Лоуренс, дата выхода — 31 мая  В последний день мая стоит обратить внимание на триллер «Красный воробей» с Дженнифер Лоуренс в главной роли. Особенно интересным фильм может оказаться именно для зрителей нашей страны, ведь его сюжет сосредоточен на русской шпионке, прошедшей жесткое обучение в секретной службе «Школе воробьев».
12. Черновик
режиссер Сергей Мокрицкий, дата выхода — 31 мая  Режиссер фильма «Битва за Севастополь» собрал звездный каст для своей новой фэнтези-ленты «Черновик». Среди них: Евгений Цыганов, Юлия Пересильд, Северия Янушаускайте, Андрей Мерзликин, Ирина Хамакада и другие. Фантастическая история о загадочной профессии таможенника между параллельными мирами может оказаться интересной. Фильм Мокрицкого — экранизация романа автора «Ночного дозора» Сергея Лукьяненко.
13. Псы под прикрытием
режиссер Раджа Гонселл, дата выхода — 31 мая  Еще одни весенние собаки готовы дарить радость всей семье и море позитива. Приключения начинаются, когда хмурый детектив получает нового напарника — говорящего и очень общительного пса. Вместе им предстоит расследовать мошеничество на огромной выставке животных в Лас-Вегасе. Чем все кончится — узнаем 31 мая, посмотрев фильм «Псы под прикрытием».
Какими окажутся премьеры мая 2018 года: какой фильм сможет стать хитом, а какой обернется провалом — узнаем уже очень скоро.
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