Любовь или война: что победит на ММКФ?

40-й Московский международный кинофестиваль в разгаре. Его перенесли с июня на апрель из-за ЧМ-2018 по футболу.

Президент ММКФ Никита Михалков , как известно, по совместительству является бесогоном и монументальным государственником. Но по программе фестиваля этого сказать нельзя. Во всяком случае, в этом году толерантность одерживает верх над бесогонством. Ночной фильм про румынских геев? Фестивальной публике такое смотреть дозволяется.

Харви и его вклад

Михалков по-прежнему зол на Запад, но фильмы с Востока в программе этого года вовсе не превалируют над европейскими и американскими. То же касается жюри: Паоло Дель Брокко — продюсер из Италии, Настасья Кински — актриса из Германии, Джон Сэвэдж — актер из США… Сэвэдж, правда, в доску «наш»: именно он сыграл главную отрицательную роль злобного тренера американской баскетбольной сборной в «Движении вверх». И не жалеет.

— Я восхищен духом и отвагой этой страны, — сказал он о России. — Что касается баскетбольного фильма, мне кажется, это один из лучших фильмов, в которых я участвовал.

Пожалуй, главной сенсацией кинофестиваля стало признание Никиты Михалкова в том, что он хотел дать награду за вклад в мировой кинематограф Харви Вайнштейну. Если Никита Сергеевич не шутит, это была бы главная фига, которую он мог показать миру.

— А что? У него сто номинаций на «Оскара»! Почему мы должны считаться с тем, кто и что говорит? Но он решил, что, пожалуй, не стоит. А такой кайф был бы! Я уже представил, как это будет!.. Все женщины бы встали! Ну кроме некоторых… Это же за вклад в кино, а не в другое место…

Михалков, возможно, и пожалел, что поделился этими планами: в итоге призом «За вклад» решили наградить ушедшего от нас Олега Табакова . Насчет вклада в мировое кино тут, конечно, вопрос, но наши люди Табакова ценят, без сомнения, куда больше, чем заморского шалуна Харви. А на самой церемонии президент фестиваля позволил себе подколоть британских кинематографистов, выразив им «особую благодарность»: «не побоялись, что будут здесь отравлены».

Секс вместо политики

Но это все фон. Политики в этом году в основном конкурсе — минимум. В центре фильмов — человек с его слабостями. Иногда, впрочем, одно другому не мешает: южнокорейская картина «Воспоминания о солдате» — попытка ответить на вечный вопрос, зачем нужна война. Главный герой — рядовой корейской армии — погибает, так и не получив ответа. Черно-белая лента «Гнев» отсылает нас к Португалии 1930-х — 1950-х годов, где голод толкает героев на убийство сытно живущих «хозяев жизни»: отнюдь не всегда в Европе было все гармонично. Документальная лента «Молчание других» — о жертвах диктатуры Франко в Испании, которые по сей день не могут добиться реабилитации своих родственников: испанские законы защищают палачей.

Вообще, нынешний ММКФ — это своего рода набор «Нелюбовей» Звягинцева. В Москву привозят картины, которые вряд ли вызывают в своих странах «патриотический» восторг, но они правдивы, и в этом их прелесть. Настасья Кински попыталась высказать мысль, что такие фильмы, как те, что снимает Звягинцев, объединяют, но программный директор ММКФ Кирилл Разлогов тут же ее осадил: «Скорее разъединяют». Возможно, это разъединение характерно только для сегодняшней России?

Выбивается из серии «нелюбовей» авторский фильм актрисы «Гоголь-центра» китаянки Ян Гэ «Ню», в котором она ищет сексуального партнера в Москве. Не без клубнички. На пресс-показе «Ню» был бешеный ажиотаж и даже скандал: зал не вместил всех желающих. После просмотра я спросил у Ян Гэ про Серебренникова. «Он научил меня тому, что нужно оправдывать каждый свой жест, и поэтому в фильме вы не увидите ни одной случайной детали, ни одного лишнего кадра. Он меня научил, как работать. Я хотела, чтобы он был на премьере. Я его очень жду».

ФСО, Что совсем уж выбивалось из фестиваля — так это «Танки» (в англоязычной версии — Tanks for Stalin). Российская лента о том, как в 1939 году новые танки Т-34 совершили авантюрный пробег из Харькова в Москву, выходит в нашем прокате 26 апреля. Выдуманного и даже фантастического в ней слишком много, чтобы считать фильм историческим. Но обязательная программа выполнена: нескончаемые благодарности ФСБ Минкульту , военно-историческому обществу, речь Мединского, песня «Когда нас в бой позвал товарищ Сталин» на титрах и все такое. Мединский, кстати, признался, что его 13-летний сын отказался идти на премьеру, сказав, что не хочет смотреть фильм про войну, «потому что там всех убивают». Вот это каминг-аут! Сам министр, хоть и увлекается войнушкой, вовсе не сухарь и честно признался, что «Танки» получились подростковым приключенческим фильмом и смахивают на «Неуловимых мстителей». Но для патриотического воспитания вполне сойдет.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №16-2018 под заголовком «Любовь или война: что победит на ММКФ?».