Московский международный кинофестиваль в 40-й раз назовет своих победителей

МОСКВА, 26 апреля. / ТАСС /. Юбилейный, 40-й по счету, Московский международный кинофестиваль (ММКФ) завершается в четверг в российской столице. На торжественной церемонии будут объявлены лауреаты и обладатель специального приза за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К. С. Станиславского «Верю. Константин Станиславский».

В этом году сроки фестиваля, который обычно проходит в Москве летом, были перенесены из-за чемпионата мира по футболу. Однако на программе это не сказалось: все традиционные проекты удалось сохранить. Начиная с 19 апреля, зрителям представили 212 фильмов из 67 стран на самый разный вкус.

Фавориты ММКФ

Предсказать выбор жюри практически невозможно, однако пока среди фаворитов критики, опрошенные ТАСС, называют несколько фильмов. Прежде всего, это российская картина «Царь-Птица» Эдуарда Новикова . Действие фильма происходит в Якутии в 1930-е годы. Главные герои — пожилые супруги, в дом к которым прилетает орел, считающийся в этих краях священной птицей.

Также киноведы выделяют турецкую ленту «Халеф» о реинкарнации и российский фильм «Спитак» режиссера Александра Котта . Очень большой интерес у критиков вызвала картина «Ню» режиссера-дебютантки, финалистки песенного конкурса «Голос» Ян Гэ . Родившаяся в Пекине Ян Гэ представляет в конкурсе Россию.

Призы фестиваля

Лучший фильм основного конкурса получит главный приз фестиваля — «Святого Георгия». Определятся также обладатели специального приза жюри, наград за лучшую режиссерскую работу, лучшие исполнители мужской и женской ролей. Кроме того, будут отмечены лучшие фильмы конкурсов документального и короткометражного кино.

Также в четверг, до основной церемонии, назовут обладателей приза зрительских симпатий и наград от критиков и киноклубов.

Закроет ММКФ канадская криминальная драма «Идентификация» режиссера Сэмуела Тивьерджа, в которой снимался французский актер Сами Насери. Он возглавляет на ММКФ жюри короткометражных фильмов.