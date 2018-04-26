Настасья Кински на ММКФ получила приз имени Станиславского «Верю!»

Церемония награждения победителей проходит в театре «Россия».

Специальный приз за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К. С. Станиславского «Верю. Константин Станиславский» вручается ежегодно на церемонии закрытия ММКФ.

ММКФ проходит в Москве с 19 по 26 апреля. В основном конкурсе фестиваля участвовали 16 фильмов, в том числе из России, Италии, Турции, Франции, Канады и других стран.