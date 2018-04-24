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Рассказать историю героев и показать красоту столицы
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Рассказать историю героев и показать красоту столицы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Московская кинокомиссия обсудила новые заявки на проведение съемок фильмов на территории города. Все пять представленных картин были одобрены.
Теперь, получив согласование, съемочные группы под руководством известных режиссеров смогут приступить к созданию новых российских кинофильмов. На московских улицах Федор Бондарчук снимет вторую часть фантастического «Притяжения», Сергей Осипьян нарисует «Портрет незнакомца», Кирилл Плетнев приготовит «Семь ужинов», Александр Баршак раскроет «Московские тайны», а Алексей Мамедов поохотится на «Призрака».
— Есть определенные ограничения по съемкам в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу, — рассказала гендиректор Москино и ответственный секретарь Московской кинокомиссии Светлана Максимченко. — В остальном все пройдет по графику.
По ее словам, на столичных площадках, среди которых Васильевский спуск, Москворецкий мост, Кремлевская и Москворецкая набережные, уже состоялись съемки фильма «Один день Ивана Денисовича». Экранизацией знаменитой повести Александра Солженицына занялся режиссер Глеб Панфилов. Премьера намечена на следующий год.
А вот фильм «Француз» должен выйти на экраны уже в этом году. Сцены из жизни молодого иностранца Пьера Дюрана, который приехал в Москву, чтобы пройти стажировку в МГУ и заодно узнать историю своих родителей, режиссер Андрей Смирнов снимал на площади перед Большим театром и в вестибюле станции метро «Театральная». Зритель увидит исторический город: действие фильма происходит в 1957 году.
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