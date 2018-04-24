Рассказать историю героев и показать красоту столицы

Московская кинокомиссия обсудила новые заявки на проведение съемок фильмов на территории города. Все пять представленных картин были одобрены.

— Есть определенные ограничения по съемкам в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу, — рассказала гендиректор Москино и ответственный секретарь Московской кинокомиссии Светлана Максимченко. — В остальном все пройдет по графику.

По ее словам, на столичных площадках, среди которых Васильевский спуск, Москворецкий мост, Кремлевская и Москворецкая набережные, уже состоялись съемки фильма «Один день Ивана Денисовича». Экранизацией знаменитой повести Александра Солженицына занялся режиссер Глеб Панфилов . Премьера намечена на следующий год.