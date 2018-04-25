Кончаловский стал кавалером итальянского ордена

Торжественная церемония прошла во вторник в посольстве Италии в России, награждение провел посол Паскуале Террачано. Как сказал Террачано на церемонии, этот орден — "самый важный в республике" и вручается Кончаловскому за вклад в театральное и кинематографическое искусство.

Как считают итальянцы, Кончаловский "при любой возможности демонстрировал величайшую готовность поддержать культурные инициативы посольства Италии в Москве". "Его великолепные кинематографические и театральные постановки были отмечены премиями важнейших международных конкурсов, среди которых — Венецианский фестиваль, где в 2014 году он получил "Серебряного льва" за лучшую режиссуру в фильме "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына", а в 2016 году — за фильм "Рай", — напомнил посол.