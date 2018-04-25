Ещё
Кончаловский стал кавалером итальянского ордена
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кончаловский стал кавалером итальянского ордена 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Режиссер Андрей Кончаловский стал кавалером ордена за заслуги перед Итальянской республикой, сообщает РИА "Новости".
Торжественная церемония прошла во вторник в посольстве Италии в России, награждение провел посол Паскуале Террачано. Как сказал Террачано на церемонии, этот орден — "самый важный в республике" и вручается Кончаловскому за вклад в театральное и кинематографическое искусство.
Как считают итальянцы, Кончаловский "при любой возможности демонстрировал величайшую готовность поддержать культурные инициативы посольства Италии в Москве". "Его великолепные кинематографические и театральные постановки были отмечены премиями важнейших международных конкурсов, среди которых — Венецианский фестиваль, где в 2014 году он получил "Серебряного льва" за лучшую режиссуру в фильме "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына", а в 2016 году — за фильм "Рай", — напомнил посол.
Ранее Андрей Кончаловский получил премию правительства России.
Газета.Ru: последние новости
Аронофски назвал Звягинцева любимым режиссером Медведев назвал смерть Дорошиной большой утратой Энди Серкис: фильм "Маугли" будет кровавой мрачной сказкой
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру20
Садальский предрек конец карьеры Галкина‍ на ТВ2
Как уходили знаменитости8
Звездам Голливуда измерили важный показатель3
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Видео
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
12:15
Как создают звуковые эффекты в кино
Кино
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
10:13
Киноляпы, которые никто не замечал
Кино
10:02
Открыт секрет: зачем Микки-Маусу перчатки
Кино
04:32
Звездам Голливуда измерили важный показатель
Кино
12:11
Знаменитости, которых подменили двойниками
Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение