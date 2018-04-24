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Кончаловский стал кавалером ордена за заслуги перед Итальянской республикой
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Кончаловский стал кавалером ордена за заслуги перед Итальянской республикой 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Режиссер Андрей Кончаловский стал кавалером ордена за заслуги перед Итальянской республикой, торжественная церемония прошла во вторник в посольстве Италии в РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Открывая вечер, посол Паскуале Террачано заявил, что решением президента Италии Серджо Маттареллы Кончаловский награждается «самым важным орденом республики» за его вклад в театральное и кинематографическое искусство.
В ходе церемонии награждения было подчеркнуто, что Кончаловский «при любой возможности демонстрировал величайшую готовность поддержать культурные инициативы посольства Италии в Москве».
"И в этом смысле он стал основным ориентиром для нас. Его великолепные кинематографические и театральные постановки были отмечены премиями важнейших международных конкурсов, среди которых — Венецианский фестиваль, где в 2014 году он получил «Серебряного льва» за лучшую режиссуру в фильме «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына», а в 2016 году — за фильм «Рай», — заявил представитель посольства.
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