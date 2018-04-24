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«Тихое место»
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«Тихое место» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: ужасы, триллер, драма
Год: 2018
Страна: США  Режиссер: Джон Красински
Сценарий: Брайан Вудс, Скотт Бек, Джон Красински
Оператор: Шарлотта Брюус Кристенсен
Кто снимался в фильме «Тихое место»: Эмили Блант, Джон Красински, Милли Симмондс, Ноа Джуп, Кейд Вудворд, Леон Рассом, Дорис МакКарти Сюжет фильма «Тихое место» Ближайшее будущее, 2020 год. К этому моменту большая часть населения Земли уничтожена инопланетной расой кровожадных монстров. Они слепы, но охотятся благодаря сверхразвитому слуху. Выжившая семья Эббот, состоящая из родителей Эвелин и Ли, а также троих детей, пытается адаптироваться к новым условиям и жить не производя ни звука. Они ходят без обуви, дома наступают только на нескрипучие половицы, а в общении между собой чаще всего используют язык жестов. Но в доме с тремя детьми не может быть тихо по определению, к тому же, Эвелин вот-вот должна родить четвертого ребенка. Интересные факты о фильме «Тихое место»:
Джон Красински и Эмили Блант, сыгравшие в фильме супругов, являются таковыми и в реальной жизни. Фильм снимался в штате Нью-Йорк, в городках Паулинг и Литтл Фолз. Продюсером картины выступил знаменитый режиссер Майкл Бэй. Бюджет фильма составлял скромные в наши времена 17 млн долларов. В мировом прокате он собрал почти в пять раз больше.
Трейлер фильма «Тихое место»: https://www.youtube.com/watch?v=J-G1rs7N-XE Кадры из фильма «Тихое место»:
Кадр из фильма «Тихое место»
Кадр из фильма «Тихое место»
Кадр из фильма «Тихое место»
Кадр из фильма «Тихое место»
Кадр из фильма «Тихое место»
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