Жанр: мелодрама, комедия
Год: 1948
Страна: СССР
Режиссер: Юлий Райзман
Сценарий: Леонид Малюгин
Оператор: Игорь Гелейн, Аркадий Кальцатый
Кто снимался в фильме «Поезд идет на Восток»: Лидия Драновская, Леонид Галлис, Владимир Любимов, Михаил Воробьёв, Мария Яроцкая, Мария Андрианова, Федор Блажевич, Владимир Дорофеев, Владимир Лепко, Андрей Петров Сюжет фильма «Поезд идет на Восток» Наступает день, которого все так ждали: 9 мая 1945 года. Страна празднует Великую Победу, кругом радость и ликование… В поезде Москва-Владивосток встречаются капитан Николай Лаврентьев и новоиспеченный агроном, выпускница вуза Зинаида Соколова. Их знакомство состоялось немногим раньше — у билетных касс, — и в тот момент молодые люди друг другу не понравились. Судьба предоставляет им шанс узнать друг друга получше, когда Николай и Зина отстают от своего поезда. Чтобы добраться до пункта назначения с маленькой захолустной станции, они будут перемещаться по стране самыми разными способами, привыкая друг к другу, проникаясь симпатией и знакомясь с жизнью послевоенного СССР и его жителей. Интересные факты о фильме «Поезд идет на Восток»:
Картина не понравилось Иосифу Сталину — он раскритиковал несерьезность главной героини. Несмотря на то, что его сыну Василию фильм понравился, в широкий прокат его таки и не выпустили, удостоив лишь ограниченным прокатов в провинциях. Тем не менее картину в кинотеатрах посмотрели 16.1 млн советских зрителей. Музыку к фильм написал известный композитор Тихон Хренников. Также он сыграл в фильме эпизодическую роль. Фильм был восстановлен в 1970 году и тогда же «расцвечен». Его перемонтировали, убрав элементы культа личности Сталина.
Трейлер фильма «Поезд идет на Восток»: https://www.youtube.com/watch?v=7tTenG3SEf4