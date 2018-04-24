Режиссеры-дебютанты из России представили свои короткометражные фильмы на ММКФ

МОСКВА, 24 апреля. / ТАСС /. Молодые режиссеры Юрий Зайцев и Владимир Мункуев представили Россию в конкурсе короткого метра 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), передает корреспондент ТАСС.

Владимир Мункуев, режиссер фильма «Счастье», в этом году закончил Московскую школу кино. Эта лента была дипломным проектом Мункуева. Он отметил, что короткометражные фильмы для него — это инвестиция в фестивальное будущее проекта.

"Многие говорят, что подобные истории — это особенность якутского менталитета", — поделился режиссер. По его мнению, такая история «абсолютно универсальна».

Фильм «Счастье» — своеобразная история о маленьком человеке. Якутский парень Коля ведет обычный и довольно скромный образ жизни. Работает охранником, влюблен в работницу маленького магазина, однако его чувства не взаимны. Он пытается измениться и стать лучше, но страсть и чувства толкают его на страшные поступки.

Дебют «Материи»

Один из режиссеров фильма «Материя» Юрий Зайцев — дебютант ММКФ. «Это первый большой фестиваль, в котором я участвую с фильмом „Материя“, — поделился он с ТАСС. Режиссер отметил, что его очень радует, что такое событие происходит в его родном городе. Он — выпускник Высших курсов сценаристов и режиссеров, мастерская Владимира Хотиненко . Фильм стал дипломной работой режиссера.

»Материя" — это фильм о писателе, который путешествует внутри своего воображения, где он сталкивается со своими фобиями, неврозами. Он пытается достигнуть и найти материю, из которой состоит все сущее", — рассказал режиссер о фильме. Он отметил, что главный посыл фильма — это поиск истины внутри себя. «Эта тема вечная и будет актуальна всегда», — добавил он. Зайцев посвятил этот фильм «всем, кто видит цветные сны».

Всего в программу конкурса вошло 12 кинолент из России, Палестины, Великобритании, Армении, Индии, Болгарии, Швеции, Ирана, Канады, Австрии и Норвегии. Россия представлена в конкурсе двумя фильмами.