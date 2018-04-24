Ещё
Режиссеры-дебютанты из России представили свои короткометражные фильмы на ММКФ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Режиссеры-дебютанты из России представили свои короткометражные фильмы на ММКФ 

ТАСС 23 минуты назад
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Молодые режиссеры Юрий Зайцев и Владимир Мункуев представили Россию в конкурсе короткого метра 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), передает корреспондент ТАСС.
Владимир Мункуев, режиссер фильма «Счастье», в этом году закончил Московскую школу кино. Эта лента была дипломным проектом Мункуева. Он отметил, что короткометражные фильмы для него — это инвестиция в фестивальное будущее проекта.
"Многие говорят, что подобные истории — это особенность якутского менталитета", — поделился режиссер. По его мнению, такая история «абсолютно универсальна».
Фильм «Счастье» — своеобразная история о маленьком человеке. Якутский парень Коля ведет обычный и довольно скромный образ жизни. Работает охранником, влюблен в работницу маленького магазина, однако его чувства не взаимны. Он пытается измениться и стать лучше, но страсть и чувства толкают его на страшные поступки.
Дебют «Материи»
Один из режиссеров фильма «Материя» Юрий Зайцев — дебютант ММКФ. «Это первый большой фестиваль, в котором я участвую с фильмом „Материя“, — поделился он с ТАСС. Режиссер отметил, что его очень радует, что такое событие происходит в его родном городе. Он — выпускник Высших курсов сценаристов и режиссеров, мастерская Владимира Хотиненко. Фильм стал дипломной работой режиссера.
»Материя" — это фильм о писателе, который путешествует внутри своего воображения, где он сталкивается со своими фобиями, неврозами. Он пытается достигнуть и найти материю, из которой состоит все сущее", — рассказал режиссер о фильме. Он отметил, что главный посыл фильма — это поиск истины внутри себя. «Эта тема вечная и будет актуальна всегда», — добавил он. Зайцев посвятил этот фильм «всем, кто видит цветные сны».
Всего в программу конкурса вошло 12 кинолент из России, Палестины, Великобритании, Армении, Индии, Болгарии, Швеции, Ирана, Канады, Австрии и Норвегии. Россия представлена в конкурсе двумя фильмами.
ТАСС: последние новости
Медведев назвал Дорошину одной из самых обаятельных актрис отечественного кинематографа Хабенский: фильм "Собибор" рассчитан на умеющих чувствовать зрителей Несколько сотен человек простились в "Современнике" с Ниной Дорошиной
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Знаменитости, которых подменили двойниками22
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах5
Как уходили знаменитости6
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
«Последний герой»: что стало с участниками20
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
12:11
Знаменитости, которых подменили двойниками
Другое
10:02
Кинозвезды, лица которых вы никогда не видели
Кино
05:07
Секреты, которые звезды тщательно скрывают
Концерты
11:14
Как уходили знаменитости
Концерты
10:16
Звёзды, которые попали в Книгу рекордов Гиннеса
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение