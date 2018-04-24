Джосс Уидон о «Бэтгёрл»: «Сюжет просто рассыпался у меня в руках»

Режиссёр снова прокомментировал свой отказ от фильма DC, а также ответил на критику его сценария к «Чудо-женщине».

Ранее Джосс Уидон утверждал, что покинул экранизацию «Бэтгёрл» из-за того, что не сумел придумать сценарий, однако теперь постановщик признался, что это не совсем так.

По его словам, спустя год после начала работы над проектом он взглянул на то, что успел сделать, другими глазами. И в итоге решил, что довести его до совершенства не удастся.

Весь сюжет просто рассыпался у меня в руках. Там было много элементов, которые я не отполировал. И я подумал, что по прошествии такого времени, у меня ничего и не выйдет.

Я сказал всем, что у меня нет идей, и это не вполне правда. У меня была идея, но ей просто не нашлось хорошего места.

Да, было очень грустно. Но сейчас я работаю над собственным проектом, а ничего лучше этого и быть не может.

режиссёр

Уидон отказался говорить, над чем именно трудится в данный момент, однако заявил, что будет рад увидеть, какой получится «Бэтгёрл». Сценарием к фильму занимается Кристина Ходсон , автор спин-оффа «Трансформеров» о Бамблби.

У каждого есть своя версия [Бэтгёрл]. Именно поэтому я не требовал, чтобы мои идеи «доделывал» кто-то ещё.

Я хочу, чтобы пришёл кто-то новый и взглянул на это свежим взглядом. Так что мне интересно, что получится в итоге.

режиссёр

Уидон также ответил на критику его сценария к отменённому фильму о «Чудо-женщине», которым он занимался в середине нулевых. Текст «утёк» в сеть в 2017-м, после чего поклонники персонажа и журналисты обвинили режиссёра в сексизме.

Я не знаю, какие именно моменты не понравились людям, но я перечитывал его как раз после того, как узнал о волне критики. И мне кажется, это отличный сценарий.

Некоторые говорили, что в нём недостаточно внимания уделяется социальным вопросам. Думаю, они просто не смотрели на сценарий в целом. Отдельные фразы очень легко вырывать из контекста. […]

Фильм был бы целостным, он, как и все персонажи в нём, имел предназначение. Так что я не собираюсь отрекаться от него.

режиссёр

Джосс Уидон известен как постановщик и сценарист первых двух фильмов о Мстителях. Кроме того, он создал сериалы «Баффи — истребительница вампиров», «Светлячок» и «Кукольный домик».

Он также работал над «Лигой справедливости» после того, как проект покинул режиссёр Зак Снайдер

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