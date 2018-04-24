Более 1 тыс. человек пришли на всероссийскую премьеру фильма «Собибор» в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апреля. / ТАСС /. Всероссийская премьера фильма «Собибор» о побеге узников из одноименного концлагеря прошла в Ростове-на-Дону, где жил главный герой картины Александр Печерский (1909-1990), передает корреспондент ТАСС. По словам организаторов, фильм в день премьерного показа посмотрели более 1 тыс. человек.

"Было для показа задействовано восемь залов на 1,5 тыс. мест", — сообщила журналистам представитель киноцентра «Горизонт», где прошел премьерный показ, отметив, что картину пришли посмотреть 1048 человек.

Как рассказал журналистам перед показом режиссер фильма Константин Хабенский , «Собибор» рассчитан на зрителей, которые умеют чувствовать и сопереживать, «не боятся проявления эмоций». Также он добавил, что с точки зрения персонажа это был собирательный образ. Хабенский уточнил, что постарался сделать максимально честное кино, «это не документальная история, художественная».

"Я знаю только ответ эмоциональный, что же могло произойти с людьми, которые сделали такой фантастический импровизационный импульсный бросок бессмертия в сторону жизни. Я попытался его выразить в фильме, потому что рассказывать о том, как готовились чертежи, схема — это неправильно, это малая часть айсберга, которую мы видим. Все остальное, до чего они были доведены, в какой ситуации, что их заставило — я думаю, что это все чувства, эмоции, страх, бессилие, любовь — весь комок чувств дал, наверное, толчок этому посланию. У меня ощущение такое, которым я поделился,

это мой взгляд на ситуацию", — рассказал журналистам перед показом Хабенский.

Тишина в зале

После просмотра фильма губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал журналистам, что в зале во время сеанса стояла идеальная тишина. «Я нахожусь под большим впечатлением от того, что сейчас увидел

Иной раз, прислушиваясь к залу, было такое ощущение, что люди не дышат, такое переживание, по всей вероятности, у всех присутствовало, такая идеальная тишина, будто в зале никого не было», — сказал он.

Зрители также отметили, что фильм заставляет многое переосмыслить. «Такие фильмы нужно снимать, показывать, особенно молодежи, это заставляет многое переосмыслить, это нужно знать», — поделилась с корреспондентом ТАСС своими впечатлениями жительница Ростова-на-Дону Галина.

Марина Казанина, которая пришла на показ вместе с подругой, отметила игру актеров. «Запомнилась игра актеров, они своей игрой выразили все эмоции, сопереживания», — сказала она.

Сюжет фильма

Фильм «Собибор» рассказывает о бунте узников в одноименном концентрационном лагере, располагавшемся на территории оккупированной Польши, и о подвиге советского офицера Александра Печерского (1909-1990), который поднял там восстание. Картина демонстрирует события, предшествовавшие бунту, и само восстание.

Главную роль полковника Печерского исполняет режиссер фильма Константин Хабенский. Его герой быстро понимает, что единственный способ избежать смерти — побег. Но после неудачной попытки небольшой группы узников комендант лагеря объявил о решении казнить каждого десятого заключенного за одного бежавшего. Тогда Печерский начинает разрабатывать план побега всех невольников.

Восстание Печерского было первым в период Второй мировой войны удачным восстанием и единственным настолько массовым по числу участников. Бежать удалось почти всем 300 узникам, рисковавшим жизнью.

Концентрационный лагерь «Собибор» действовал с мая 1942 по октябрь 1943 года. За это время там было уничтожено, по разным данным, от 150 тыс. до 250 тыс. евреев из Польши и других европейских стран. Лагерь прекратил существование после восстания узников, возглавленного Печерским.

В Ростове-на-Дону прошли детство и юность Печерского (семья переехала в этот город из украинского Кременчуга в 1915 году — прим. ТАСС), туда же он вернулся после войны. Поэтому премьеру решили организовать в этом городе. Также во вторник в Ростове-на-Дону открыли памятник советскому офицеру.

Мировая премьера фильма «Собибор» прошла в столице Польши Варшаве 23 апреля. На широкие экраны в Польше эта кинолента выйдет 11 мая, в российский кинопрокат — 3 мая.