Более 1 тыс. человек пришли на всероссийскую премьеру фильма «Собибор» в Ростове-на-Дону 

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апреля. /ТАСС/. Всероссийская премьера фильма «Собибор» о побеге узников из одноименного концлагеря прошла в Ростове-на-Дону, где жил главный герой картины Александр Печерский (1909-1990), передает корреспондент ТАСС. По словам организаторов, фильм в день премьерного показа посмотрели более 1 тыс. человек.
"Было для показа задействовано восемь залов на 1,5 тыс. мест", — сообщила журналистам представитель киноцентра «Горизонт», где прошел премьерный показ, отметив, что картину пришли посмотреть 1048 человек.
Как рассказал журналистам перед показом режиссер фильма Константин Хабенский, «Собибор» рассчитан на зрителей, которые умеют чувствовать и сопереживать, «не боятся проявления эмоций». Также он добавил, что с точки зрения персонажа это был собирательный образ. Хабенский уточнил, что постарался сделать максимально честное кино, «это не документальная история, художественная».
"Я знаю только ответ эмоциональный, что же могло произойти с людьми, которые сделали такой фантастический импровизационный импульсный бросок бессмертия в сторону жизни. Я попытался его выразить в фильме, потому что рассказывать о том, как готовились чертежи, схема — это неправильно, это малая часть айсберга, которую мы видим. Все остальное, до чего они были доведены, в какой ситуации, что их заставило — я думаю, что это все чувства, эмоции, страх, бессилие, любовь — весь комок чувств дал, наверное, толчок этому посланию. У меня ощущение такое, которым я поделился,
это мой взгляд на ситуацию", — рассказал журналистам перед показом Хабенский.
Тишина в зале
После просмотра фильма губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал журналистам, что в зале во время сеанса стояла идеальная тишина. «Я нахожусь под большим впечатлением от того, что сейчас увидел
Иной раз, прислушиваясь к залу, было такое ощущение, что люди не дышат, такое переживание, по всей вероятности, у всех присутствовало, такая идеальная тишина, будто в зале никого не было», — сказал он.
Зрители также отметили, что фильм заставляет многое переосмыслить. «Такие фильмы нужно снимать, показывать, особенно молодежи, это заставляет многое переосмыслить, это нужно знать», — поделилась с корреспондентом ТАСС своими впечатлениями жительница Ростова-на-Дону Галина.
Марина Казанина, которая пришла на показ вместе с подругой, отметила игру актеров. «Запомнилась игра актеров, они своей игрой выразили все эмоции, сопереживания», — сказала она.
Сюжет фильма
Фильм «Собибор» рассказывает о бунте узников в одноименном концентрационном лагере, располагавшемся на территории оккупированной Польши, и о подвиге советского офицера Александра Печерского (1909-1990), который поднял там восстание. Картина демонстрирует события, предшествовавшие бунту, и само восстание.
Главную роль полковника Печерского исполняет режиссер фильма Константин Хабенский. Его герой быстро понимает, что единственный способ избежать смерти — побег. Но после неудачной попытки небольшой группы узников комендант лагеря объявил о решении казнить каждого десятого заключенного за одного бежавшего. Тогда Печерский начинает разрабатывать план побега всех невольников.
Восстание Печерского было первым в период Второй мировой войны удачным восстанием и единственным настолько массовым по числу участников. Бежать удалось почти всем 300 узникам, рисковавшим жизнью.
Концентрационный лагерь «Собибор» действовал с мая 1942 по октябрь 1943 года. За это время там было уничтожено, по разным данным, от 150 тыс. до 250 тыс. евреев из Польши и других европейских стран. Лагерь прекратил существование после восстания узников, возглавленного Печерским.
В Ростове-на-Дону прошли детство и юность Печерского (семья переехала в этот город из украинского Кременчуга в 1915 году — прим. ТАСС), туда же он вернулся после войны. Поэтому премьеру решили организовать в этом городе. Также во вторник в Ростове-на-Дону открыли памятник советскому офицеру.
Мировая премьера фильма «Собибор» прошла в столице Польши Варшаве 23 апреля. На широкие экраны в Польше эта кинолента выйдет 11 мая, в российский кинопрокат — 3 мая.