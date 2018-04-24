50-летний Дэниэл Крейг снова станет папой 

50-летний английский актер Дэниэл Крейг, получивший широкую известность благодаря яркому исполнению роли Джеймса Бонда в фильмах о приключениях Агента 007, уже в ближайшем будущем снова станет папой. Его супруга, 48-летняя актриса Рэйчел Вайс, беременна. Для актеров малыш станет первым совместным ребенком, однако и у Дэниэла, и у Рэйчел есть дети от прошлых отношений. сообщила супруга Крейга журналистам New York Times. Напомним, совсем недавно Дэниэл и Рэйчел вышли в свет, посетив благотворительный вечер в Нью-Йорке, — и бдительные представители СМИ обратили внимание на довольно свободный наряд актрисы. И вот теперь пара официально подтвердила, что ждет малыша. Знаменитости женаты с 2011 года. У Дэниэла Крейга от прошлого брака есть дочь Элла (1993 года рождения). У Рэйчел Вайс от предыдущих отношений растет сын Генри (2006 года рождения). Фото: splashnews.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!