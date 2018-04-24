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Звезда «Стражей Галактики» Крис Пратт эмоционально высказался о расставании с матерью своего ребенка
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Звезда «Стражей Галактики» Крис Пратт эмоционально высказался о расставании с матерью своего ребенка 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
В августе прошлого года известный голливудский актер Крис Пратт, известный благодаря главным ролям в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», официально сообщил о расставании с супругой, матерью своего единственного ребенка, актрисой Аной Фэрис. А на днях весьма эмоционально прокомментировал расставание с бывшей женой. с сожалением сообщил журналистам Крис Пратт. Напомним, Крис Пратт и Анна Фэрис были женаты около 8 лет, с 2009 года. Актеры познакомились во время работы над фильмом «Отвези меня домой» в 2007 году. Единственный ребенок супругов — сын Джек — родился в 2012 году. Фото: Instagram @prattprattpratt Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!
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