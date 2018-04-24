«Тимур и его команда»

Жанр: приключения

Год: 1940

Страна: СССР

Оператор: Петр Ермолов

Картина вышла в прокат в канун 1941 года — 31 декабря. Вопреки популярному мнению, фильм не является экранизацией повести Аркадия Гайдара. На самом деле, он написал оригинальный сценарий фильма, которую потом переделал в повесть. Главные герои — Тимур и Женя — были названы Гайдаром в честь сына автора от первого брака и приёмной дочери от второго. Съёмки фильма происходили в городе Куйбышев, ныне — Самара.

Трейлер фильма «Тимур и его команда»: https://www.youtube.com/watch?v=LuXNZkvW90Q