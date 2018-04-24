Ещё
«Тимур и его команда»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Тимур и его команда» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: приключения
Год: 1940
Страна: СССР
Режиссер: Александр Разумный
Сценарий: Аркадий Гайдар
Оператор: Петр Ермолов
Кто снимался в фильме «Тимур и его команда»: Ливий Щипачев, Петр Савин, Лев Потемкин, Виктор Селезнев, Николай Анненков, Марина Ковалева, Екатерина Деревщикова, Пётр Гроховский, Николай Кутузов, Игорь Смирнов Сюжет фильма «Тимур и его команда» Группа пионеров анонимно помогает семьям погибших красноармейцев в одном из дачных поселков, расположенном в Подмосковье. Женя, дочь полковника Александрова, приехавшая на дачу на лето, знакомится со своим ровесником — Тимуром. Но старшая сестра девочки, Ольга, считает Тимура хулиганом, и запрещает дружить с ним. На самом же деле Тимур является предводителем группы ребят, совершающих благородные поступки. А шайку хулиганов, орудующую в том же поселке, возглавляет Мишка Квакин. Интересные факты о фильме «Тимур и его команда»:
Картина вышла в прокат в канун 1941 года — 31 декабря. Вопреки популярному мнению, фильм не является экранизацией повести Аркадия Гайдара. На самом деле, он написал оригинальный сценарий фильма, которую потом переделал в повесть. Главные герои — Тимур и Женя — были названы Гайдаром в честь сына автора от первого брака и приёмной дочери от второго. Съёмки фильма происходили в городе Куйбышев, ныне — Самара.
Трейлер фильма «Тимур и его команда»: https://www.youtube.com/watch?v=LuXNZkvW90Q
Teleprogramma.pro: последние новости
«Меня до сих пор называют Васей»: Михайлов рассказал о съемках фильма «Любовь и голуби» «Тихое место» Родители Наталии Антоновой были против ее актерской карьеры
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Знаменитости, которых подменили двойниками22
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах6
Как уходили знаменитости6
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
«Последний герой»: что стало с участниками20
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
12:11
Знаменитости, которых подменили двойниками
Другое
10:02
Кинозвезды, лица которых вы никогда не видели
Кино
05:07
Секреты, которые звезды тщательно скрывают
Концерты
11:14
Как уходили знаменитости
Концерты
10:16
Звёзды, которые попали в Книгу рекордов Гиннеса
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение