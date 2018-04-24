Жанр: приключения
Год: 1940
Страна: СССР
Режиссер: Александр Разумный
Сценарий: Аркадий Гайдар
Оператор: Петр Ермолов
Кто снимался в фильме «Тимур и его команда»: Ливий Щипачев, Петр Савин, Лев Потемкин, Виктор Селезнев, Николай Анненков, Марина Ковалева, Екатерина Деревщикова, Пётр Гроховский, Николай Кутузов, Игорь Смирнов Сюжет фильма «Тимур и его команда» Группа пионеров анонимно помогает семьям погибших красноармейцев в одном из дачных поселков, расположенном в Подмосковье. Женя, дочь полковника Александрова, приехавшая на дачу на лето, знакомится со своим ровесником — Тимуром. Но старшая сестра девочки, Ольга, считает Тимура хулиганом, и запрещает дружить с ним. На самом же деле Тимур является предводителем группы ребят, совершающих благородные поступки. А шайку хулиганов, орудующую в том же поселке, возглавляет Мишка Квакин. Интересные факты о фильме «Тимур и его команда»:
Картина вышла в прокат в канун 1941 года — 31 декабря. Вопреки популярному мнению, фильм не является экранизацией повести Аркадия Гайдара. На самом деле, он написал оригинальный сценарий фильма, которую потом переделал в повесть. Главные герои — Тимур и Женя — были названы Гайдаром в честь сына автора от первого брака и приёмной дочери от второго. Съёмки фильма происходили в городе Куйбышев, ныне — Самара.
Трейлер фильма «Тимур и его команда»: https://www.youtube.com/watch?v=LuXNZkvW90Q