«Свадьба» (1944) 

Жанр: комедия
Год: 1944
Страна: СССР
Режиссер: Исидор Анненский
Сценарий: Исидор Анненский, Антон Чехов
Оператор: Юрий Екельчик
Кто снимался в фильме «Свадьба»: Алексей Грибов, Фаина Раневская, Зоя Фёдорова, Эраст Гарин, Николай Коновалов, Михаил Яншин, Сергей Мартинсон, Вера Марецкая, Осип Абдулов, Николай Плотников Сюжет фильма «Свадьба» Мещане Жигаловы, у которых на выданье дочь Даша, к ужасу своему узнают, что чиновник Апломбов, все лето ухаживавший за ней, ежедневно у них столовавшийся, жениться на Даше вовсе не собирается. С большим трудом удалось отцу Дашеньки уговорить жениха сделать предложение. Ампломбов соглашается, но при одном условии: на свадьбе должен присутствовать генерал. И вот, наконец, свадьба, прибывает генерал… И в самый разгар веселья выясняется, что он не генерал, а всего лишь подполковник. Интересные факты о фильме «Свадьба»:
Фильм снят по мотивам таких произведений Антона Павловича Чехова как водевиль «Свадьба», роману в 2-х частях «Брак по расчету», сценке «Жених и папенька». Картину было приказано выпустить на экраны к 40-летию со дня кончины великого писателя. Фильм значился в производстве Тбилисской киностудии, но снимали его в Москве, в Лиховом переулке.
Трейлер фильма «Свадьба»: https://www.youtube.com/watch?v=JXEVa6i5nHw