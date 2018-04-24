«Свадьба» (1944)

Жанр: комедия

Год: 1944

Страна: СССР

Оператор: Юрий Екельчик

Фильм снят по мотивам таких произведений Антона Павловича Чехова как водевиль «Свадьба», роману в 2-х частях «Брак по расчету», сценке «Жених и папенька». Картину было приказано выпустить на экраны к 40-летию со дня кончины великого писателя. Фильм значился в производстве Тбилисской киностудии, но снимали его в Москве, в Лиховом переулке.

Трейлер фильма «Свадьба»: https://www.youtube.com/watch?v=JXEVa6i5nHw