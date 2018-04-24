«Это случилось однажды ночью»

Жанр: мелодрама, комедия

Год: 1934

Сценарий: Роберт Рискин, Сэмюэл Хопкинс Адамс

Кто снимался в фильме «Это случилось однажды ночью»: Кларк Гейбл, Клодетт Кольбер, Уолтер Коннолли , Роско Карнс, Джеймисон Томас, Алан Хейл Артур Хойт , Бланш Фредеричи, Чарльз С. Уилсон, Эрни Адамс Сюжет фильма «Это случилось однажды ночью» Своенравная дочь миллионера Элли Эндрюс (Клодетт Кольбер) скорее от скуки, чем от большой любви собирается замуж за известного летчика Кинга Вестли. Отец препятствует браку взбалмошной дочери — он попросту держит ее под замком на собственной яхте. Но Элли сбегает из-под ареста на глазах у отца и отправляется в Нью-Йорк на встречу с Кингом. Отец нанимает целое детективное агентство для поисков беглянки и обещает всякому, кто сообщит ее местонахождение, солидное вознаграждение.

В автобусе ее попутчиком становится только что уволенный с работы репортер Питер Уорн (Кларк Гейбл). Он понимает, что его попутчица ‒ та самая сбежавшая дочь миллионера. Отличный шанс написать сенсационный материал и восстановить отношения с редактором.

Не зная практической жизни, Элли то и дело попадает впросак: ее чемодан украден, на автобус она опоздала. С приключениями, укрываясь от детективов, Питер и Элли окольными путями пробираются к цели. Путешествие сближает их. Но чтобы окончательно разрушить Иерихонскую стену, им предстоит преодолеть еще много препятствий. Интересные факты о фильме «Это случилось однажды ночью»

Картина стала первым фильмом, завоевавшим сразу пять «Оскаров». За всю историю «Оскара» в дальнейшем только два фильма получили такое же количество наград киноакадемии ‒ «Пролетая над гнездом кукушки» (1975) и «Молчание ягнят» (1991). После выхода фильма на экраны молодые мужчины, следуя примеру героя Кларка Гейбла, не носившего под рубашкой майку, отказались от этой детали нижнего белья. Стало модным носить рубашку на голое тело. Производители нижнего белья терпели убытки. Клодетт Кольбер ко времени съемок в фильме «Это случилось однажды ночью» уже была известной и востребованной голливудской актрисой. Она согласилась сниматься в фильме при условии, что ее гонорар увеличат вдвое, а съемки продлятся не более месяца.

Трейлер фильма «Это случилось однажды ночью»: https://www.youtube.com/watch?v=rv_GFam4gRk