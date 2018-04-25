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Режиссер фильма «Ню» получила приз за режиссерский дебют
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Режиссер фильма «Ню» получила приз за режиссерский дебют 

РИА Новости 10 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Режиссер фильма «Ню» Ян Гэ получила премию, учрежденную журналом InStyle в рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ) за яркий режиссерский дебют, премию вручили на гала-ужине журнала в московском ресторане Baccarаt во вторник.
Фильм «Ню» представлен от России в официальной конкурсной программе ММКФ. Автор сценария, режиссер и продюсер фильмa — этническая китаянка, ученица Сергея Соловьева, актриса театра «Гоголь-центр» и финалистка шоу «Голос» Ян Гэ.
"Это мой первый приз … Я очень рада и очень сейчас волнуюсь", — сказала она, получая приз.
На ужине присутствовали: американский актер Джон Сэвидж ("Охотник на оленей", «Движение вверх»), французский актер Сами Насери ("Такси"), певица Кристина Орбакайте, актер Константин Крюков, продюсер Яна Рудковская, актрисы Алиса Хазанова, Катерина Шпица и другие.
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