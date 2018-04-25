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Ян Гэ получила приз ММКФ за режиссерский дебют
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Ян Гэ получила приз ММКФ за режиссерский дебют 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Режиссер фильма «Ню» Ян Гэ получила премию журнала InStyle в рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ) за выдающийся режиссерский дебют, пишет РИА «Новости».
Картина «Ню» представлена от России в официальной конкурсной программе ММКФ. Ян Гэ, актриса «Гоголь-центра» и финалистка вокального шоу «Голос», стала автором сценария, режиссером и продюсером фильмa.
"Это мой первый приз … Я очень рада и очень сейчас волнуюсь", — призналась Ян Гэ, получая награду.
В центре сюжета «Ню» — история китайской девушки, которая ищет в Москве любовь и саму себя, поет, рисует и снимает блог. Главную роль в фильме сыграла сама Ян Гэ, она также спела песни собственного сочинения.
ММКФ проходит в столице с 19 по 26 апреля.
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