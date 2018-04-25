Ян Гэ получила приз ММКФ за режиссерский дебют

Картина «Ню» представлена от России в официальной конкурсной программе ММКФ. Ян Гэ, актриса «Гоголь-центра» и финалистка вокального шоу «Голос», стала автором сценария, режиссером и продюсером фильмa.

"Это мой первый приз … Я очень рада и очень сейчас волнуюсь", — призналась Ян Гэ, получая награду.

В центре сюжета «Ню» — история китайской девушки, которая ищет в Москве любовь и саму себя, поет, рисует и снимает блог. Главную роль в фильме сыграла сама Ян Гэ, она также спела песни собственного сочинения.

ММКФ проходит в столице с 19 по 26 апреля.