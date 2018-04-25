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Фильмы с участием народного артиста СССР Ю. Яковлева бесплатно покажут в сети «Москино» 25-27 апреля
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Фильмы с участием народного артиста СССР Ю. Яковлева бесплатно покажут в сети «Москино» 25-27 апреля 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: За Калужской заставой
В кинотеатрах сети «Москино» бесплатно покажут фильмы с участием народного артиста СССР Юрия Яковлева с 25 по 27 апреля 2018 г. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«С 25 по 27 апреля в кинотеатрах сети «Москино» столичного департамента культуры бесплатно покажут фильмы с участием Ю. Яковлева. Памятная ретроспектива приурочена к 90-летию со дня рождения актера. Всего запланировано 26 сеансов в 10 городских кинотеатрах», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что вход на просмотры свободный, по предварительной регистрации на сайте сети.
«Ю. Яковлеву в апреле исполнилось бы 90 лет. И мы помним этого талантливого и такого разнопланового актера совершенно по разным ролям — от аборигена Би и нелепого Бунши до царя Ивана Грозного и императора Николая «Палковича». Мы попытаемся напомнить вам о лучших из них», — рассказали в пресс-службе сети «Москино».
Советский и российский актер Ю. Яковлев родился 25 апреля 1928 г. в Москве. В 1952 г. он окончил Театральное училище им. Б. Щукина и начал работать в Театре им. Е. Вахтангова. Через год, в 1953 г., он впервые сыграл в кино — это была роль воина в картине Сергея Юткевича «Великий воин Албании Скандербег». За свою творческую карьеру Ю. Яковлев сыграл около ста ролей в кино и театре. В 1976 г. получил звание народного артиста СССР, а в 1989 г. был удостоен Государственной премии СССР. Умер в Москве 30 ноября 2013 г. в возрасте 85 лет.
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